Morador de Adamantina morre vítima de atropelamento

Anderson Santos de Oliveira, 30 anos, foi vítima fatal em um acidente ocorrido em São José do Rio Preto, nesta sexta-feira (26).

Ele morava em Adamantina e estava a trabalho naquela cidade.

Quando desceu de um caminhão que teria apresentado problemas, houve o choque de outro veículo de carga contra o que ele estava e também o seu atropelamento.



VELÓRIO E SEPULTAMENTO

O corpo de Anderson está sendo velado no Memorial Flor de Lótus em Adamantina, com previsão de sepultamento às 14h de hoje (27), no cemitério local.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentam a morte precoce de Anderson.