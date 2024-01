Deputado Mauro Bragato visita Adamantina

O último ano do mandato 2021/2024 começou e a Administração Municipal traçou os projetos que devem ser concretizadas até dezembro. Na entrevista concedida à TV Folha Regional, o prefeito Márcio Cardim relatou quais projetos serão colocados em prática nos próximos meses.

“Caminhamos muito bem em 2023, com diversas conquistas. Demos início à obra no postão para transformação em um ambulatório de especialidades médicas municipal com os alunos da FAI, assim como o prédio da ressonância magnética. Porém, não foi possível finalizar. Então vamos entregar essas obras neste ano para que tenhamos todos os exames realizados em nosso município”, recordou.

Outras conquistas levantadas por Cardim para 2024 são: a implantação de três campos de grama sintética e as quadras de beach tênis; a colocação de piso vinílico no Ginásio de Esportes ‘Paulo Camargo’; a entrega de duas pontes – no Córrego do Rancho e próximo à usina de lixo –; a conclusão das obras dos quiosques no Parque dos Pioneiros; e as obras de ampliação das escolas municipais; a continuação do recapeamento nas ruas da cidade, agora, também, com o recurso de R$ 13 milhões, terá início a solução do problema das enchentes; e a inauguração oficial do Museu e Arquivo Histórico Municipal.

“O nosso objetivo é encerrar 2024 com ‘chave de ouro’, pois trabalhamos arduamente ao longo desses sete anos para colocar Adamantina nos trilhos”, disse o prefeito.