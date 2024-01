Comitê Gestor avalia dados do posto do Sebrae Aqui Adamantina

Ao término das obras, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, fará a divulgação de um edital com as informações para que as empresas interessadas em fazer uso do espaço concorram

As obras de construção das cinco edificações do tipo quiosques que receberão comércio do gênero alimentício no Parque dos Pioneiros em Adamantina seguem para reta final.

Essas edificações estão sendo executadas em alvenaria, tendo todo o revestimento em piso e paredes, instalações hidráulicas, instalações elétricas, rede de esgoto.

A obra ainda contempla a construção de deck em estrutura metálica, com assoalho em madeira e um acesso em calçada aos banheiros existentes.

O convênio firmado com o Governo Estadual por meio da Secretaria de Turismo e Viagens, contempla o repasse de R$ 615.073,96 mais a contrapartida de R$ 136.021,81, totalizando o valor de R$ 751.095,77.

Ao término das obras, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, fará a divulgação de um edital com as informações para que as empresas interessadas em fazer uso do espaço concorram.

Terminal Rodoviário

No final do ano de 2023, o município recebeu mais recursos por ser Município de Interesse Turístico. Com o convênio assinado, Adamantina receberá da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo o montante de R$ 571.081,63 com a contrapartida de R$ 190.358,85, totalizando R$ 761.440,48.

A revitalização do espaço contará com a execução de serviços preliminares, pintura, parte elétrica, cobertura e serviços finais. Agora, será enviado para abertura do processo licitatório.

Adamantina é MIT

O recurso estadual foi destinado a Adamantina, pois a cidade é Município de Interesse Turístico (MIT) desde 26 de fevereiro de 2019. Com isso, é possível pleitear recursos do Governo do Estado para investimento em ações de infraestrutura e melhorias turísticas.