Clínica PAI Nosso Lar é contemplada com nova emenda federal

O Subtenente Reche passou a função para o 1º Sargento Souto

Na manhã de sexta-feira, 05, foi realizada a solenidade de posse do novo Chefe de Instrução do Tiro de Guerra de Adamantina.





Na oportunidade, o Subtenente Reche passou a função para o 1º Sargento Souto e teve sua fotografia inaugurada na galeria dos chefes de instrução. “Foram dois anos de muito trabalho e nesse período fizemos tudo que estava em nosso alcance para contribuir com nossa cidade e principalmente na formação dos atiradores. Um dos objetivos do Tiro de Guerra é a formação de cidadãos conscientes de seus direitos e praticantes dos seus deveres na sociedade onde estão inseridos, transformando-se como verdadeiros elementos modificadores, e como centro de formação das futuras lideranças para a nossa sociedade, como constatado aqui com a presença do Secretário Adm Evandro, antigo atirador do ano de 1993. Ao fim desta jornada, saio com a satisfação de dever cumprido. Este trabalho não seria possível sem o apoio incondicional do meu porto seguro, minha família, esposa e filhos, que praticamente foram militares junto comigo, além dos meus ‘braços’ Marisa e Temporim, excelentes profissionais, ao Prefeito Marcio Cardim, Diretor do TG e todos que apoiaram”, ressalta.



O novo chefe, 1º Sargento Souto, é natural do Rio de Janeiro e estava servindo recentemente na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende (RJ). “As expectativas e motivações são sempre as melhores para contribuir com a cidade e com a formação dos atiradores, pensando sempre em formar cidadãos melhores em um tempo tão difícil”, diz.



A solenidade contou com a presença da vice-prefeita Dinha Santos Gil, vereadores, familiares, amigos e imprensa, encerrando-se com um delicioso café da manhã.