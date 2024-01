Casal fica ferido em colisão de moto com carro em cruzamento em Araçatuba

No dia 30 de janeiro, a Delegacia da Receita Federal em Ribeirão Preto/SP realizará mais um leilão com mercadorias apreendidas ou abandonadas. São 74 lotes no total, que incluem smartphones, smartwatches, notebooks, tablets, switches, roteadores, modens, drones, câmeras fotográficas, filmadoras, componentes e periféricos de informática, acessórios e peças de celular, fones de ouvido, consoles de videogame, equipamentos de áudio e vídeo, projetores e antenas.

Há também ferramentas, peças mecânicas, produtos químicos e têxteis, itens de pesca, artigos de toucador, carteiras, bolsas, calçados, vestidos, calças e jaquetas, assim como bicicletas e patinetes elétricos, automóveis, uma carreta e um cavalo mecânico. O leilão será realizado de forma eletrônica.

O período de recebimento das propostas vai das 8h do dia 25 de janeiro até as 21h do dia 29 de janeiro (horário oficial de Brasília). A participação no leilão eletrônico por pessoas físicas e pessoas jurídicas se dará por meio do serviço “Sistema de Leilão Eletrônico”, acessado via Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) mediante o uso de identidades digitais da conta GOV.BR com nível de confiabilidade Prata ou Ouro.

Os lotes estão em diversos locais e Unidades da Receita Federal no estado de São Paulo (Santos, São Paulo, São Bernardo do Campo, Guarulhos, Campinas, Araraquara, Sorocaba, São José do Rio Preto, Taubaté e Bauru) e poderão ser examinados, mediante agendamento, em dias de expediente normal, nos endereços, datas e horários indicados no edital do leilão. A partir da arrematação, os licitantes terão 30 dias para retirada do lote.

Vale destacar que as mercadorias do tipo “celular/acessório” não poderão ser comercializadas, ainda que arrematadas por pessoa jurídica.

O edital, a relação das mercadorias e demais informações relativas ao leilão podem ser encontrados na página: