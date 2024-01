ARTIGO: PROVÍNCIA E LARGADA PRA DIREITA DA DIREITA VOLVER…

“Deus deve amar os homens medíocres. Fez vários deles.” (Abraham Lincoln)

“Quanto mais inteligente um homem é mais originalidade encontra nos outros. Os medíocres acham que todos são iguais.” (Blaise Pascal)

By seb@r.

Nada mais em meio ao nada menos do que uma LARGADA ELEITORAL nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA com aqueles velhos ares do PASSADO, ou seja, ruminando as mesmas frases de efeito para comandar as MENTES MEDÍOCRES em nome dos seus interesses e ponto quase final…

Na realidade, tal qual aquela frase, a saber: MUDAM AS MOSCAS, MAS A M… É A MESMA… portanto, faz anos e anos que os DESENCONTROS continuam ocorrendo em terras PROVINCIANAS para que o STATUS QUO continue do mesmo jeito de sempre e assim por diante…

Porém, ainda bem que existe aquela MINORIA que sabe o que está ocorrendo nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, todavia, pelo TOQUE DA SEREIA nesta LARGADA ELEITORAL, deve-se considerar que o CENÁRIO deve ficar na mesmice de sempre…

Além disto e daquilo, o PODER ECONÔMICO deve continuar dando as cartas deste e do outro lado, haja vista as últimas eleições com o PINÓQUIO e seus ALOPRADOS que continuam comandando o QUINTO ANDAR…

Não se pode deixar de lado que existe neste meio tempo do tempo, as PAREDES ALVAS que continua despertando os interesses do GRUPO que está do lado de fora, porém, como diz um outro dito popular, NADA É PARA SEMPRE e vamos que vamos neste NOVO TEMPO NOVO que se chama hoje…

O interessante é que o DISCURSO continua mais VICIADO DO QUE NUNCA, ou seja, com as mesmas PALAVRAS utilizadas pelo GENOCIDA, isso mesmo, aquele que esteve por trás das mais de 700 mil mortes durante a PANDEMIA neste PAÍS DO FAZ DE CONTA e com dezenas de MORTES nesta PROVÍNCIA…

Essas FRASES DE EFEITO sobre isto e mais aquilo, ainda, que se colocam acima de TUDO e de TODOS/AS, bem como, usando e abusando do DIVINO (DEUS), pode ser aquilo que nunca foi, todavia, CADA QUAL COM SUAS ESCOLHAS…

Também, tudo indica que o FILHOTE PINOQUIANO não deve sair do seu LUGAR COMUM, desta forma, pode aparecer neste meio tempo do tempo um outro PAU MANDADO para compor essa CHAPA que é supera as PAREDES ALVAS em todos os sentidos desta COR que está muito além dos interesses que continuam MANIPULANDO o PODER pelo PODER em nome do PODER nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Pra essas MENTES MEDÍOCRES não esquecerem, reforço com a frase de sempre, a saber: PERDERAM MANÉS!

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…