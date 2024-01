Batida frontal entre ambulância e carro deixa três feridos na Rodovia dos Bandeirantes, em Sumaré

Em setembro de 2016, publiquei o artigo A um passo do paraíso. Nele, falava das promessas que os candidatos a prefeito e vereador faziam na campanha eleitoral em Adamantina. Lembrando que tínhamos apenas dois concorrentes ao cargo majoritário, Márcio Cardim e Cícero Mortari. Reveja o texto e tire as suas conclusões sobre o que mudou de lá para cá, caro leitor/eleitor!

A um passo do paraíso

‘’Resulta da própria natureza das coisas que quanto maior for à mentira mais fácil será que acreditem nela, pois a massa popular (…) é menos corrompida e, devido à simplicidade do seu caráter, é mais frequentemente vitima de grandes mentiras do que de pequenas.’’ (Adolf Hitler)

Pelo ranger da enferrujada engrenagem eleitoral, os principais problemas dos adamantinenses estão com os dias contados. No próximo ano teremos um novo jeito de fazer política na cidade, onde o cidadão receberá a mesma atenção que é dada ao seu titulo de eleitor.

Não haverá mais filas nos postos de saúde, nem faltarão médicos e remédios. Sobrarão vagas nas creches e bolsas de estudos no ensino superior. Grandes indústrias irão se instalar no município e a procura por trabalho deixará de ser uma dor de cabeça para quem está desempregado.

Milhares de casas populares serão construídas para dar moradia própria aos munícipes de baixa renda. O transporte coletivo urbano será melhorado e as pessoas mais humildes terão passagens gratuitas. A credibilidade e a saúde financeira da prefeitura serão recuperadas e alguns impostos municipais deverão ser reduzidos.

O contrato com a empresa de saneamento (Sabesp) será revisto e as taxas cobradas pelo tratamento de água e esgoto serão mais justas. A mesma coisa vai ocorrer com a empresa fornecedora de energia elétrica, que terá que reduzir as tarifas e oferecer um serviço de melhor qualidade à população.

Os servidores serão valorizados e terão os salários reajustados com índices acima da inflação apurada a cada ano. Será feita uma reestruturação administrativa no quadro do funcionalismo municipal que levará em conta a capacidade dos trabalhadores e não apenas a afinidade destes com os seus superiores hierárquicos.

Mosquitos transmissores da dengue, leishmaniose, febre chikungunya e zika vírus, serão eliminados através de técnicas cientificas e irão desaparecer de uma vez por todas da cidade. Ninguém vai sofrer mais com a perda de entes queridos para essas doenças, nem ter animaizinhos de estimação sacrificados.

As estradas rurais serão melhoradas e os agricultores receberão assistência técnica de pesquisadores especializados em aumento de produção e renda. Para melhorar o meio ambiente as margens dos córregos serão reflorestadas, uma nova usina de lixo construída e novo aterro sanitário implantado no município.

Os artistas locais serão valorizados e o coreto da praça principal será reativado para que façam suas apresentações aos adamantinenses. Rodas de capoeira, oficinas literárias, música, teatro e diversas outras modalidades culturais deverão ser levadas aos bairros da periferia da cidade.

Os campos de futebol de várzea serão revitalizados. Campeonatos amadores voltarão a acontecer e o grande time de futsal será reativado. Atletismo, basquete, vôlei e natação receberão incentivos nunca vistos em Adamantina.

Os vereadores continuarão trabalhando incansavelmente pelos interesses coletivos da população. Para interagir melhor com os munícipes, até as atas das sessões legislativas anteriores voltarão a ser lidas e explicadas no inicio dos trabalhos do dia.

E o que dizer então das propostas do presidente da Câmara Municipal? Entre elas, um importante cursinho de oratória para os novos vereadores e a volta da tribuna livre. A propósito, pouca gente sabe, mas certo partido político ‘’já’’ elegeu o novo presidente da Casa de Leis.

Por enquanto é isso. Mas vamos continuar atentos e caso surja alguma novidade na filial do paraíso que estão prometendo criar, voltaremos a tratar deste palpitante assunto. Detalhe: A propaganda política de alguns partidos é inspirada na propaganda de guerra nazista. É aí que mora o perigo!