Adamantinenses ficam em 1º e 2º lugar no ranking brasileiro de atletismo

Campeã do lançamento do disco nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, a paulista Izabela Rodrigues da Silva (IEMA-SP) teve um ano consistente e terminou com as sete melhores marcas na especialidade no ranking sul-americano.

Izabela sonha, agora, com sua participação nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Em Tóquio 2021, ela se tornou a primeira brasileira a disputar uma final olímpica no disco, terminando em 11º lugar. Ela pretende repetir a façanha no ano que vem. Para isso, passou as três semanas de férias em atividades.

“Mantive minha rotina de fisioterapia e academia durante o descanso. A temporada de 2024 será curta e o objetivo será aproveitar ao máximo todas as competições e os treinos para tentar melhorar o resultado”, lembrou a atleta, que tem 63,04 m como recorde pessoal.

Izabela, de 29 anos, complementou: “Meu plano para Paris é buscar novamente a final olímpica, que inclusive será no dia do meu aniversário, assim como em Tóquio, no dia 2 de agosto. Com certeza, ir à final seria o meu maior presente e uma honra”.