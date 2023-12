San Remo e Alamandas disputam a final da 2ª Copa Master, nesta quinta-feira

A equipe da categoria de base Sub- 13, do Projeto Social Guarani, mantido pela Instituição Capaz, representou o município de Adamantina no Torneio Regional de Categorias Menores de Caiuá.

A competição realizada no sábado (9), no Estádio Municipal, contou com a participação de várias cidades de região de Presidente Prudente.

Os garotos comandados pelo treinador Alex Diego Fratelo’s, mostrando um bom futebol em campo, sagrou-se campeão do evento esportivo, ao derrotar na disputa final o bom time do R23 F.C. pelo placar de 2 a 1, jogando um futebol de primeira qualidade, de muita vontade e determinação.

CAMPANHA

O Guarani F.C/ Sub -13, para conquistar o título da competição derrotou os seguintes adversários:

-Guarani 7 X 0 Caio Pina B

-Guarani 4 X 1 Projeto Amigos Do Bem

-SEMI FINAL

Guarani 2 X 0 Caio Pina A

-FINAL

Guarani 2 X 1 R23

GOLEIRO E ARTILHEIRO

Além do título, o Sub -13, do Guarani, teve o goleiro menos vazado, o atleta Delai que teve 2 gols tomados e o artilheiro, o jogador Kadu, com 8 gols marcados.

COMISSÃO TÉCNICA

A comissão sob a responsabilidade e competência de Alex Fratellos, contou ainda com Kauã Porto e Dr. Fernando Emed Jacinto.

AGRADECIMENTO

A Fratelo’s agradece todos os alunos pela dedicação e empenho na competição e os pais dos alunos, pela compreensão e apoio de sempre nos eventos esportivos.

– Na foto, a equipe do Guarani Capaz, sub – 13, que foi campeão ,da competição.