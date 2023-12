Entre 2022 e 2023, Fundo Social de Adamantina capacitou 150 pessoas em cursos

Participou ao vivo da edição de segunda-feira (4) do programa Entrevista da Semana na TV Folha Regional a presidente do Fundo Social de Solidariedade do Município, Dinha Santos Gil, que também é vice-prefeita de Adamantina.

Durante a conversa com a reportagem, ela explicou que Fundo Social tem a função de prestar assistência às pessoas na parte de cursos de capacitação para que consigam ter a sua própria renda. “Assumi o posto em março do ano passado. E, juntamente com a nossa equipe, trabalhamos muito neste tempo, Capacitamos mais de 150 pessoas”.

Entre 2022 e 2023, segundo a presidente, o FSS ofereceu diversos cursos: alongamento de cílios, beleza e estética, cabelereira, manicure, pedicure, costura industrial, corte e costura doméstica, instalações elétricas residenciais e pintura em residência. Além da escola de panificação, de confeiteiro, de salgadeiro e de pizzaiolo. “E o Projeto Cozinhalimento em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura que foi uma grande conquista junto ao Governo do Estado de São Paulo”, acrescentou.

Para viabilizar as capacitações a Prefeitura de Adamantina firmou parceria com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, com o Sebrae, o Senai, além de o Fundo do Município contar com orientação da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Outras atribuições do FSS, segundo Dinha, é acompanhar a equipe de Vôlei Adaptado, formada pelos integrantes da Melhor Idade, viabilizando viagens para participarem de competições regionais e estaduais, como também realizar a Campanha do Agasalho – que neste ano arrecadou mais de 100 mil peças – e a Campanha do Alimento – que beneficiou 13 entidades assistidas 330 kg de alimentos cada uma.

A entrevista completa está no portal adamantinanet.com.br