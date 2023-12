Reivindicado na Câmara reforma do prédio anexo ao Centro Comunitário da Amjaip

Em uma segunda reunião realizada na tarde da última quarta-feira (22) ficou definido, entre a Prefeitura de Adamantina, a Câmara Municipal e o Sindserv (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais) a concessão de reajuste de 8% (revisão geral anual) nos vencimentos, proventos e pensões dos funcionários ativos, inativos e pensionistas.

O Projeto de Lei relacionado ao aumento, elaborado pelo Poder Executivo, deverá agora passar por votação no Legislativo para que seja sancionado e passe a valer a partir de 1º de janeiro de 2024.

No primeiro encontro ocorrido na semana retrasada, o Sindicato reivindicou o percentual de 12%. Porém, fechou-se nos 8%. “Vamos sentar novamente no final de março de 2024 para ver como anda as receitas da prefeitura e, se possível, discutir outro percentual de reajuste, como foi feito este ano”, revelou o presidente do Sindserv, Nivaldo Martins do Nascimento, o Londrina. E completou: “Também continuamos buscando uma opção de plano de saúde para os servidores”.

Outra conquista resultante da reunião é que haverá também uma correção no vale-alimentação. A partir de janeiro de 2024 os servidores receberão R$ 28,00 por dia, segundo a Prefeitura, o que resulta em um aumento de 20%, já que anteriormente recebiam R$ 24,00.

“Notícia boa para os nossos funcionários que tanto trabalham pelo município. Com as contas em dia, podemos mais uma vez conceder o reajuste como fizemos em todos os anos, exceto no período da pandemia que não aconteceu devido a determinação do governo federal da época”, afirma o prefeito Márcio Cardim.