Chuva causa estragos e faz Prefeitura de Adamantina decretar ‘situação de emergência’

Pela segunda vez em menos de uma semana, Adamantina foi castigada na noite da última quarta-feira (29) por uma chuva torrencial que trouxe graves consequências para moradores de pontos críticos já conhecidos na região central.

A catástrofe natural foi causada por ventos fortes, alagamentos e intensas enxurradas que derrubaram árvores e muros, invadiram casas, arrastaram veículos (carros e motos) e deixaram um rastro de sujeira e destruição.

Gravados em vídeos por moradores, funcionários de empresas e motoristas, que postaram nas redes sociais, os locais mais afetados desta vez foram: trecho da Rua Fioravante Spósito – onde ocorreu a maior concentração de estragos em residências –, a esquina da Acrea – cruzamento da Rua Nove de Julho com a Avenida Capitão José Antônio de Oliveira –, a esquina do Supermercado Godoy – cruzamento da Av. Capitão com a Rua General Isidoro –, a Esquina do Bar Mosconi – cruzamento da Av. Ademar de Barros com a Rua Maria Cândida Romanini –, a esquina do Fórum – cruzamento da Avenida Ademar de Barros com a Rua Fernão Dias* –, nas proximidades do Parque dos Pioneiros, entre outros.

Ainda na noite de quarta, logo que a chuva diminuiu o volume, a Prefeitura de Adamantina acionou suas equipes que formam a Defesa Civil do município para socorrer as vítimas e tentar reduzir os prejuízos materiais. No dia seguinte (quinta-feira), o Poder Executivo local providenciou Decreto de Situação de Emergência para enviar ao Governo do Estado, bem como iniciou o processo de elaboração de projetos de leis para enviar à Câmara Municipal com o objetivo solicitar autorização para promoção de ações e utilização de recursos financeiros que ajudem as famílias atingidas pelos estragos dessa catástrofe natural.