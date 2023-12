Organizadores divulgam seleção da Copa Amizade de Futebol Médio de Adamantina

Iniciativa é uma parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo

Hoje (12), Adamantina recebe a 4ª edição do “Natal de Luz – Vamos espalhar luz amor e esperança”, uma iniciativa da G-10 Concreto por meio de uma carreata.

A iniciativa ocorre em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo e integra a programação cultural de natal que foi preparada pela pasta.

A carreata percorrerá as principais ruas e avenidas da cidade e conforme as informações publicadas pela empresa, a ação visa celebrar a vida, a família e a solidariedade no natal que é uma época de luz, amor e esperança.

Programação Cultural

No dia 15, a Praça Elio Micheloni recebe a partir das 21h a programação “As Luvas Mágicas do Papai Noel”.

Na segunda-feira, 18 de dezembro, na Praça Elio Micheloni haverá a premiação dos vencedores do “Concurso Natal Mágico 2023” e show com a jazz band Los Kandangos. No dia 19, às 21h, a agenda cultural apresenta a “Noite do Jazz”, com Big Band e Convidados.

A orquestra de viola caipira também fará um concerto de fim de ano. A apresentação será no dia 20 de dezembro, a partir das 21h na Praça Elio Micheloni. No dia 21, o concerto de final de ano será da Banda Marcial também na praça central e terá início às 21h.

No dia 22 de dezembro, a partir das 20h, o coral infantil da Unimed fará sua apresentação e a partir das 21h, acontecerá o Rock na Praça de fim de ano com Banda Shiver, Ana Boldrini, Destila Rock e Aero Vinil.