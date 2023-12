ADIs protocolam abaixo-assinado sobre referência, benefícios e plano de carreira

Com o gol marcado por Ryan, no início dos 30 minutos jogado da partida, a equipe da Vila Jamil F.C./ Zé Valente / Bar do Beto/Nardinho Construtor / André Calhas Nossa Senhora das Graças/ LF Grafites/ Chaveiro Trava Forte CRS Salgados, sob o comando dos treinadores Cássio e Márcio, sagrou-se Campeão do 4º Torneio Regional Aberto de Futebol Médio do Parque Iguaçu/Adamantina.

O título conquistado, foi na vitória por 1 a 0, no domingo (10), contra o bom time do Resenha F.C. do Jardim Brasil.

O time da Vila Jamil F.C., além do título, teve a defesa menos vazada do Torneio, com os goleiros Bruno, Breno e Lú Pera.

PREMIAÇÃO

Os organizadores do evento esportivo, premiou ainda Os Quaiados F.C. (4º Lugar), Gaviões F.C. (3º Lugar) e os artilheiros Hélton Rebeco (Os Quaiados F.C.) e Junior Miranda (Resenha F.C.), ficando Junior com troféu, devido atitude e reconhecimento de Rebeco.

DEZESSEIS EQUIPES

A competição esportiva que foi realizada nos dias 6, 8 e 10 de dezembro, teve a participação de dezesseis de Adamantina e cidades vizinhas.

– Na foto, o jogador Ryan e o elenco do time da Vila Jamil F.C.