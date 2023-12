Novo espaço de paisagismo no Parque dos Pioneiros em Adamantina atrai munícipes e visitantes

A Associação dos Moradores da Vila Freitas de Adamantina, sob a responsabilidade de Gilson Jerônimo “Bia”, juntamente com o coordenador de eventos esportivo, Jorge Pinheiro “Jorjão”, definiu as 16 equipes que estarão em busca do título do 25º Torneio Regional Aberto de Futebol Médio.

A tradicional competição esportiva será realizada nos dias 16, 17 e 21 de janeiro, na praça esportiva do bairro.

EQUIPES

As equipes que confirmaram a suas participação são as seguintes: Adamantina City, Portuguesa, S.E. Hookah Valem, Eletro Lis /Flórida Paulista, Vila Jamil, Os Quaiados F.C.,Zona Sul F.C., Furacão, Atlético Ousadia/ Mariápolis, Resenha F.C., Amigos Sabotagem F.C, Gaviões F.C., Fênix Conveniência, Red Bull F.C/Pigari’s ,Arsenal/ Supermercado Godoy e Looks F.C.

COMUNICADO

Gilson comunica aos dirigentes, que a taxa da inscrição deverá ser paga no dia da reunião que irá acontecer para a elaboração da tabela no dia 8 de janeiro, ás 19h30 no salão de evento da Vila Freitas.

PREMIAÇÃO

Haverá premiações com troféus para as equipes melhores classificadas, melhor goleiro e artilheiro, além do prêmio extra.

No local, terá completo serviço de bar e som ambiente.