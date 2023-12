Aprovado recurso de R$ 761 mil para revitalização do Terminal Rodoviário

A Santa Casa de Adamantina na Providência de Deus iniciou, neste mês de dezembro a segunda etapa de reforma no Pronto-socorro local. A melhoria é complementar a construção do novo prédio do serviço, inaugurado em junho deste ano.

De acordo com o diretor da Santa Casa Frei Messias Tamborelli, a reforma abrange o antigo local de atendimento de emergência e urgência. Após finalizado, o espaço será a porta de entrada para os pacientes conduzidos pelas ambulâncias, sendo que o atual e novo Pronto-socorro continuará atendendo os demais enfermos.

A melhoria, orçada em cerca de R$ 1,4 milhão, conta com recurso do Centro Universitário de Adamantina e emenda parlamentar. “Será feita a reforma de todo o antigo Pronto-socorro. A ampliação da urgência e emergência possibilitará uma estrutura física melhor, mais adequada e com mais espaço para todos aqueles que precisam de um atendimento”, enfatiza Frei Messias.

Entre as novas estruturas previstas está a construção de novos leitos, que vai beneficiar os cerca de 150 mil habitantes da regional de saúde de Adamantina que tem a unidade hospital como referência.

A ação complementa outras iniciativas realizadas pela Santa Casa visando a remodelação de toda a estrutura física e equipamentos, que já ultrapassou os R$ 20 milhões em investimentos.

PRIMEIRA ETAPA

Em 16 de junho deste ano, a Santa Casa inaugurou o novo prédio do Pronto-socorro, passando de 451,26m² de área construída para 1.152m² – ampliação de 547m².

A nova estrutura conta com seis consultórios, salas de medicação, de coleta de exames, de inalação e de assistência social, recepção, triagem e banheiros.

A obra custou R$ 1,3 milhão, valor disponibilizado pelo Centro Universitário de Adamantina. Outros R$ 480 mil foram aplicados pela Santa Casa na aquisição de mobiliário e estruturação do sistema de climatização.