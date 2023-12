Márcio Cardim deixa a presidência da AMNAP e destaca avanços

O pacaembuense e bom atacante Danilo “Avatar”, foi predestinado na disputa final da 4ª edição da Copa Regional Amizade Familia Miranda de Futebol Médio de Adamantina.

Com o seu oportunismo Danilo “Avatar”, fez os três gols do título de campeão do time do Parque Iguaçu F.C/ Amigos do Tavone. Na primeira etapa, o atacante, fez duas vezes e no início da segunda fez o seu terceiro.

Danilo Avatar após o último gol, deixou o campo contundido, mas mesmo assim acabou saindo como, o herói do título do time comandado por David Tavone, Rubira e Natan Quessa, na vitória por 3 a 1, diante do bom time do Amigos Sabotagem F.C. dos treinadores Guga e Dener.

A disputa final foi realizada no sábado (9), no campo do Parque Cecap e contou com um bom número de esportista de Adamantina e cidades vizinhas.

ARBITRAGEM

Com uma excelente atuação o experiente Arbitro, Paulo César de Almeida “Yogue” da Liga de Porto Feliz / Sorocaba.

ORGANIZAÇÃO PREMIOU

Os organizadores Familia Miranda, Paulo Sérgio, Kamila, Pablo, Douglas, Sérgião sob a coordenação de Jorge Pinheiro “Jorjão ” premiou ainda Amigos da Bola F.C/ Osvaldo Cruz (4º Lugar ), S.E. Hookah Valem / Supermercado Godoy Rede Smart/ Nova Foto e Ótica/ Chikão Frutas (3º Lugar), artilheiro Hélton “Rebeco” – 20 gols (Parque Iguaçu F.C/ Amigos do Tavone), defesa /goleiros menos vazada Thiago “Chikão” e Pedro “Peu” (S.E. Hookah Valem), Craque da Copa – Hélton Rebeco – (Parque Iguaçu F.C/ Amigos do Tavone).