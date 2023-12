Mais de 400 crianças são atendidas com brinquedos da campanha “Natal Solidário” da Polícia Civil de Adamantina

O Natal Solidário possibilitou atender mais de 400 crianças de quatro entidades assistenciais Adamantinenses.

Na manhã desta quarta (13) a Polícia Civil de Adamantina finalizou a campanha “Natal Solidário”, com o a entrega de mais de 400 unidades de brinquedos arrecadados, novos ou usados em bom estado de conservação, para serem doados às crianças carentes do Município.





Receberam a doação, os representantes do Poder Executivo, com destaque para a Vice-Prefeita do Município, Maria de Lourdes Santos Gil, presidente do Fundo Social de Solidariedade. As peças serão entregues a quatro entidades assistenciais, sendo a “Casa do Garoto”, “Projeto ASA”, “Lar Cristão de Meninas” e “IAMA”.



A Polícia Civil agradece a todos os cidadãos que contribuíram para a campanha possibilitando festividades natalinas mais lúdicas para a felicidade das crianças carentes de Adamantina.