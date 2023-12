JessiSemijoias inaugura showroom com novidades em Adamantina

“O meu lema é: pizza salgada de prato principal e pizza doce de sobremesa!” ( Marianna Moreno)

Sérgio Barbosa / ACEA

Todas as ORGANIZAÇÕES que desenvolvem atividades no MERCADO, estão de um jeito ou de outro, buscando oferecer um PRODUTO ou SERVIÇO que possa estar de acordo com o PÚBLICO ALVO…

Tais técnicas estão atreladas às PROPOSTAS MERCADOLÓGICAS desta ou daquela EMPRESA, portanto, dependendo da área, torna-se necessário estar em permanente SINTONIA com o/a CLIENTE…

Como sempre, também, o ATENDIMENTO continua sendo a PEÇA mais importante nas diversas ETAPAS que envolvem e se relacionam com a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, bem como, nas atividades que estão relacionadas com a PRODUÇÃO…

Neste CENÁRIO mais do que competitivo, encontra-se a MODA CHEF para fazer a diferença quando se trata de PIZZAS em nível REGIONAL, pois, são muitas OPÇÕES para o/a CLIENTE mais exigente e assim por diante…

Também, o fator FAMÍLIA faz a diferença nas atividades da MODA CHEF, assim, a ORGANIZAÇÃO mediada pelo Empreendedor, CRISTIANO ANDRÉ SILVA DE OLIVEIRA, também, conhecido como CRIS para os/as CLIENTES em geral, bem como, COLABORADORES/AS e outros, desenvolve junto com a esposa, MÁRCIA RIBEIRO CANGUSSU, todas as ETAPAS que envolvem o trabalho da PIZZARIA…

Por se tratar de uma ORGANIZAÇÃO FAMILIAR, a MODA CHEF tem o APOIO nas atividades desenvolvidas dos filhos, a saber: VÍTOR HUGO MUNIZ DE OLIVEIRA, casado com TAMIRES; VINÍCIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA e da namorada, MARIA, ainda, do VÍTOR HUGO RIBEIRO TINETTI e da esposa, JOYCE…

São muitas as histórias que registram a trajetória desta ORGANIZAÇÃO FAMILIAR em Adamantina, porém, sempre buscando estar em CONEXÃO com as novas exigências que aparecem no MERCADO, tendo em vista o compromisso integral com o/a CLIENTE…

A diferença da MODA CHEF para marcar presença como PIZZARIA, encontra-se no ATENDIMENTO com QUALIDADE, ainda, na DIVERSIDADE dos PRODUTOS/PIZZAS disponibilizados para os/as CLIENTES, tendo como diferencial o tradicional RODIZIO por meio do sistema de SELF SERVICE nas sextas-feiras, a partir das 20h…

Quem conhece a MODA CHEF como PIZZARIA na cidade e região, pode atestar o SABOR das PIZZAS e continuar recomendando para todos/as as PIZZAS como referências nos SABORES que buscam atender as exigências gastronômicas dos/as CLIENTES em nível REGIOCAL, ou seja, do REGIONAL para o LOCAL…

Muito mais do que uma PIZZARIA, considerando que trata-se da FAMÍLIA MODA CHEF para muitas aproximações familiares e com o mesmo OBJETIVO, ou seja, de SERVIR o/a CLIENTE com aquele toque mais do que especial…

Instagram: modachefpizzariaadt

(*) Cristiano de Oliveira.