Imagens mostram avião que caiu com morador de Adamantina

Foram divulgadas via aplicativos de mensagens, as fotos do avião agrícola em que estava o adamantinense João Vitor Marega, que caiu na quinta-feira (14).

Nas imagens é possível ver a aeronave fabricada em 1986, de propriedade da empresa Aero Agrícola Céu Azul LTDA, de Vilhena (RO), prefixo PT – UBM, modelo Embraer 201ª, em meio à vegetação, em local de difícil acesso.

O avião, que ficou bastante danificado, caiu com o trem de pouso “para o ar” e a cabine do piloto de ponta cabeça, apontando ainda o choque da asa contra uma árvore.

A empresa para qual Marega prestava serviços, atua no segmento de pulverização e controle de pragas agrícolas.

A localização do corpo e da aeronave aconteceram na tarde de ontem (16) e se tornam alvo de investigação pelas autoridades do Mato Grosso.

Peritos da Politec (polícia científica do Mato Grosso) vão atuar no caso e apontar as possíveis causas da queda do avião.