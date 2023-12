Das LIGAS CAMPONESAS para uma PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA em ritmo NATALINO…

“Nunca me preocupei com rótulos. O rótulo de radical, conciliador, não tem nenhum sentido para mim, como não tinha sentido me chamarem de comunista no passado. O que importa é a prática política; o que importa são os posicionamentos que se tomam ao lado de determinadas camadas sociais em defesa de teses que interessam à nação como um todo”. (Miguel Arraes/1983)

By seb@r.

Em tempo de período NATALINO, talvez possa ocorrer alguma coisa de interessante neste CENÁRIO PROVINCIANO, porém, como sempre, TUDO PODE ACONTECER e assim por diante…

Se bem que na semana passada, isso é, no sábado, realizou-se a solenidade de posse da DIRETORIA DO PSB nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, portanto, dependendo de cada OLHAR frente a mesmice de sempre, pode-se considerar que se trata de um FATO mais do que inusitado e ponto quase final…

Todavia, ainda, deve-se levar em conta que em TERRAS PROVINCIANAS, tal proposta política está além do esperado, ainda mais com tantas MENTES MEDÍOCRES soltas nos quatro cantos desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Também, não se pode deixar de lado aquela CAMBADA DE ALOPRADOS/AS que sempre estão VIRANDO À DIREITA VOLVER, haja vista que continuam acreditando que a TERRA É PLANA em pleno século XXI…

Mesmo que seja BRASILEIRO, ou seja, o PARTIDO SOCIALISTA, bem como, com uma DIRETORIA que está além do SENSO COMUM em nível GLOCAL, a saber: do GLOBAL para o LOCAL…

Desta forma, tudo indica que o CENÁRIO POLÍTICO local daqui pra frente pode apresentar NOVAS PROPOSTAS, porém, TODO CUIDADO É POUCO com as denominadas ALIANÇAS em nome desta ou daquela BANDEIRA PARTIDÁRIA com suas TROCAS NADA SIMBÓLICAS…

Tudo pode ser em meio aos DESENCONTROS mediados pelos interesses de sempre, principalmente aqueles que estão por debaixo do TAPETE (sic) ou nos ACERTOS que ocorrem sempre nos BASTIDORES PROVINCIANOS…

Na realidade, ainda, como diz o dito popular, MUITA ÁGUA VAI PASSAR POR DEBAIXO DESSA PONTE, tendo em vista que o PODER CORROMPE como afirmou o pensador do outro tempo deste tempo…

Diversos nomes de fizeram presentes no sábado para uma possível aproximação com o PSB, assim, nada melhor do que esperar pelos próximos passos do PARTIDO nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, tendo em vista que os MANÉS PERDERAM em 2022 e continuam acreditando em TEORIAS CONSPIRATÓRIAS…

A pergunta que ficar no ar, a saber: QUAL SERIA O LADO DE MIGUEL ARRAES nestes OCASOS patrocinados pelos interesses do PODER em busca do PODER em nome do PODER…

Ah! Que neste NATAL tudo possa ser REPENSADO para muitas APROXIMAÇÕES em nome da PAZ em nível MUNDIAL…

Finalizando, QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

AVE FRACISCO JULIÃO!