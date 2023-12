Caminhão carregado com 13 toneladas de madeira tomba em rotatória de avenida em Piracicaba

Um acidente de trânsito ocorrido na madrugada deste sábado, 16, na rodovia Candido Portinari em Rifaina, resultou na morte de um homem de 48 anos. Segundo informações do registro da ocorrência, a acidente aconteceu por volta das 2h na altura do quilômetro 456.

Por razões ainda a serem esclarecidas, uma Van Furgão, com placas de Franca e conduzida por Creusney Pereira Dos Anjos, colidiu lateralmente com um caminhão que transitava no sentido oposto, com placas de São Gotardo (MG). O acidente ocorreu nas proximidades do trecho de pista simples.

Após o impacto violento, Creusney ficou preso nas ferragens. Equipes de resgate foram mobilizadas, incluindo o Corpo de Bombeiros e o Samu de Franca. Contudo, devido à gravidade dos ferimentos, Creusney não resistiu e morreu.

O corpo da vítima foi removido e encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Franca, onde passará por necropsia. Nas próximas horas, está prevista a liberação para que familiares possam realizar o velório e sepultamento.