Brasil 2023: a combinação de crescimento econômico com redução das desigualdades

‘’Não quero flores no meu enterro, pois sei que irão arrancá-las da floresta. Quero apenas que o meu assassinato sirva para acabar com a impunidade dos jagunços que vivem sob a proteção da Polícia Federal do Acre que, de 1975 para cá, já mataram mais de 50 pessoas como eu, líderes seringueiros empenhados em defender a floresta amazônica e fazer dela um exemplo de que é possível progredir sem destruir. Adeus, foi um prazer estar com vocês. Vou para Xapuri ao encontro da morte, pois dela não conseguirei me livrar, tenho certeza. Não sou fatalista, apenas realista. Já denunciei quem quer me matar e nenhuma providência foi ou será tomada. O delegado da PF do Acre, Mauro Spósito, me persegue e não é de hoje. Não tenho nenhuma dúvida de que os pistoleiros levarão a melhor por um motivo: cassaram o meu porte de arma, sob a alegação de que tenho contatos com uma entidade alienígena e comunizante. É a Fundação Ford, dos Estados Unidos. Veja só.’’

O autor dessa mensagem, proferida no dia 05 de dezembro de 1988, num evento em Piracicaba-SP, sabia muito bem o que estava dizendo. Assim, na noite do dia 22 daquele mesmo mês, é covardemente assassinado. A morte desse brasileiro que deu a vida em defesa da floresta amazônica repercutiu em todo o planeta.

E pensar que tudo começou quando ele, aos doze anos de idade, conheceu o ex-guerrilheiro Euclides Fernandes Távora (primo de Juarez Távora), que havia fugido da colônia penal de Fernando de Noronha e estava escondido na selva amazônica. E que depois, durante anos, nos finais de semana, caminhava três horas na mata para chegar até o barraco de Távora onde aprenderia a história da luta de classes com referências a Lênin e Marx. Isso, até que as aulas foram interrompidas por uma tragédia que atingiu a sua família. A mãe, dona Irecê, morreu em consequência de uma hemorragia pós-parto aos 42 anos.

Entretanto, o aprendizado político não demorou para ser retomado. O ex-guerrilheiro conseguira um rádio, e, em plena floresta amazônica, o jovem discípulo começou a ouvir os noticiários em português da Central de Moscou, BBC de Londres e Voz da América. Comparando vários acontecimentos do mundo, Távora infundiu nele a consciência da geopolítica e o lugar do Brasil no jogo de tração entre comunismo e capitalismo.

Quando Távora sumiu do seringal para nunca mais ser achado, deixou um líder quase pronto. Era o ano de 1966, e o curso, que durara oito anos e que custara ao aluno caminhadas de seis horas aos sábados e domingos havia acabado. Nos anos que se seguiram, ele começou a conscientizar os seringueiros sobre seus direitos. E foi assim que teve início, embora isoladamente, uma ação no sentido de se conseguir a autonomia daqueles trabalhadores e, junto, nasceram os primeiros conflitos com os seringalistas (donos dos seringais).

Em 1975, ele ingressa no movimento sindical, sempre defendendo a natureza e os povos da floresta, trabalho este que lhe rendeu vários prêmios internacionais, inclusive da ONU. Infelizmente, em 22 de dezembro de 1988, um tiro de espingarda calibre 20 disparado pelo filho de um fazendeiro tirou a vida daquele que é considerado o maior ambientalista brasileiro de todos os tempos. Viva, Chico Mendes! Chico Mendes vive!

Obs. 1: Esse texto contém trechos resumidos do livro ‘’Chico Mendes por ele mesmo’’. Obs. 2: Na próxima sexta-feira, serão 25 anos sem Chico Mendes. Poucos brasileiros conhecem a sua luta, mas todos sofrem com as mudanças climáticas, principalmente com as fortes ondas de calor causadas pelo desmatamento desenfreado das nossas florestas. Obs. 3: Quem continua agredindo o meio ambiente são os mesmos que disseram que Chico Mendes mantinha contatos com uma entidade alienígena e comunizante. Obs. 4: Nos recentes protestos da extrema direita na frente dos quartéis, uma das palavras mais usadas pelos oradores foi exatamente a palavra comunismo. Em algumas cidades, extremistas fanáticos tentaram contato com alienígenas. Qualquer semelhança com o passado, não é mera coincidência. Enfim, muita gente ainda acredita que a terra é plana.