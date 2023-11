Vinicius Marchese faz história: eleito o mais jovem presidente do Confea

Com 62.939 votos, Marchese assume a presidência do Confea para o triênio 2023-2026, marcando uma votação expressiva.

O Engenheiro de Telecomunicações Vinicius Marchese, nascido em Mogi Guaçu, alcança uma vitória expressiva com 62.939 votos, tornando-se o mais jovem presidente eleito do Confea. Ele estará à frente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia no triênio de 2023 a 2026, representando mais de 1 milhão e cem profissionais da área tecnológica em todo o Brasil. A eleição histórica, realizada de forma online, envolveu mais de 140 mil profissionais, marcando uma virada significativa para o cenário nacional. Além disso, o Crea-SP elege a engenheira Lígia Mackey como sua primeira presidente mulher, com 65% dos votos.

Vinicius Marchese expressa sua gratidão e compromisso: “É uma honra ser escolhido para liderar o Confea. Estou comprometido em representar e fortalecer a voz dos profissionais da área tecnológica em todo o país. Este é um momento crucial para avançarmos juntos em prol do desenvolvimento e inovação no setor.”

Essa eleição não apenas consolida Marchese como um líder promissor, mas também destaca a representatividade no Crea-SP, com a eleição inédita de Lígia Mackey, como a primeira mulher a presidir o conselho. O resultado reforça a importância do engajamento da comunidade de engenheiros e profissionais da área tecnológica na definição do futuro do setor.