Transformada em Lei Municipal, Semana da Consciência Negra será encerrada no feriado de segunda-feira

Em 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra. E, na Cidade Joia, a data está sendo marcada pela realização de uma semana de eventos especiais. Uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo na Casa Afro, cuja programação será encerrada na próxima segunda-feira.

A celebração se tornou Lei (nº 4.104), que instituiu a Semana Municipal da Consciência Negra e de Ação Antirracista no Município de Adamantina e integra o Calendário Oficial de Eventos do Município.

As atividades começaram a ocorrer na última quarta-feira (15).

Neste final de semana também haverá eventos: Sábado (18) o Campeonato de Skate e de Djs, a partir das 13h, na Casa Afro; Domingo (19) a palestra e roda de conversa com Anderson Pereira (14h), no HUB do CREA, e a apresentação do Grupo Axéstético (20h), como também acontece o Baile Charme (21h), na Casa Afro.

A Semana da Consciência Negra em Adamantina, de acordo com a Secretaria de Cultura e Turismo, chega ao fim na segunda, feriado estadual, com o Festival Municipal de Capoeira, às 9h, na Casa Afro. Na mesma data, as atividades seguem no anfiteatro da Biblioteca Municipal com uma apresentação de teatro da Cia. Multiverso Teatral, às 18h. E a cerimônia de encerramento e homenagens acontece às 19h, na Praça Elio Micheloni e, depois, tem show com a Banda Shiver e o Grupo Samba na Veia.