Vila Jamil E.C. conquista primeiro ponto na Copa Master de Adamantina

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, realizará de 15 a 20 de novembro uma ampla programação alusiva a Semana da Consciência Negra.

Quarta-feira – 15 de novembro

As atividades têm início amanhã (15), às 9h na Casa Afro de Adamantina com um cortejo da Escola de Samba Unidos da Vila Alegrette de Martinópolis, que sairá do campus II da FAI e às 10h acontece a solenidade oficial de abertura da programação.

No mesmo dia, a partir das 14h também na Casa Afro será realizará uma oficina de samba de roda com os Angoleiros do Sertão.

Quinta-feira – 16 de novembro

A Semana da Consciência Negra continua com uma exposição de artes plásticas das 9h às 16h na Casa Afro. Já a partir das 20h, na Praça Elio Micheloni serão realizados os shows Vozes Negras com Ana Boldrini e, ainda, MPB com Val Dias e Banda.

Sexta-feira – 17 de novembro

Na sexta-feira (17), as atividades serão voltadas para os alunos das escolas municipais, pois eles participarão de uma gincana alusiva à temática.

No período da noite, a partir das 19h30, a Praça Elio Micheloni, será palco de show funk com MC Maicon Adam e MC Dick; depois sobe ao palco Mabi Fernandes com show slam.

Já às 20h30, MC Pacato e Lucazemini farão um show de rap e encerrando a noite haverá uma apresentação com a banda Falha no Erro e Tio Will.

Sábado – 18 de novembro

No sábado, a Semana da Consciência Negra traz em sua programação um campeonato de skate e de djs a partir das 13h na Casa Afro.

Domingo – 19 de novembro

As atividades chegarão ao fim no domingo com uma palestra e roda de conversa com Anderson Pereira no Hub do CREA. A programação continua na Casa Afro a partir das 20h com uma apresentação do Grupo Axéstético e às 21h acontece o Baile Charme.

Segunda-feira – 20 de novembro

A programação chega ao fim na segunda-feira, 20 de novembro, feriado estadual em alusão ao Dia da Consciência Negra, com o festival municipal de capoeira às 9h na Casa Afro.

As atividades seguem no anfiteatro Fernando Paloni com uma apresentação de teatro da Cia. Multiverso Teatral às 18h. A cerimônia de encerramento e homenagens acontece às 19h na Praça Elio Micheloni e a semana chega ao fim com os shows a partir das 20h com Banda Shiver e Grupo Samba na Veia.

Sobre a Semana da Consciência Negra – A pedido da Secretaria de Cultura e Turismo de Adamantina, a Câmara Municipal de Vereadores aprovou por unanimidade no dia 29 de dezembro de 2021, a Lei 4.104 que institui a Semana Municipal da Consciência Negra e de Ação Antirracista no Município de Adamantina.

O projeto de lei foi apresentado pelos vereadores Paulo César Cervelheira e Hélio José dos Santos. Segundo consta na lei, a Semana deve ser realizada sempre próximo a 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra (Lei Federal 12.519, de 10 de novembro de 2011), passando a integrar o Calendário Municipal de Eventos de Adamantina.