Preso foge da Cadeia Pública de Adamantina e é recapturado pelas Polícias Civil e Militar

Sem identificação, foi realizado o sepultamento social

Foi sepultado na tarde desta quarta-feira (25), o corpo de um homem que foi encontrado boiando e sem vida nas águas do Rio do Peixe, em Mariápolis.

O encontro de cadáver ocorreu na noite de sábado (21), por pescadores que estavam sobre a ponte do bairro Marrequinha.

Foi acionado o Corpo de Bombeiros de Adamantina, que efetuou a retirada do cadáver, que já estava em estado de decomposição e que após os trabalhos policiais e de perícia, o mesmo foi levado ao IML de Adamantina, onde passou por exames e permaneceu até hoje.



Como não houve o reconhecimento ou procura de nenhum familiar pelo homem, foi realizado o sepultamento social, com serviço prestado pela empresa funerária Flor de Lótus, no Cemitério Municipal de Adamantina.

Uma família de Mirandópolis, com familiar desaparecido, chegou a observar o corpo no intuito de reconhece-lo, porém, não houve sucesso. Material biológico e digitais coletadas do cadáver, e que serão confrontadas com possíveis familiares, poderão auxiliar na sua identificação.

Caso haja a procura por algum desaparecido que possa ter relação com o homem sepultado sem identificação, deve-se procurar a Polícia Civil de Adamantina.