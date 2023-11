Polícia Militar de SP publica edital com 2.700 vagas para soldado

As equipes de policiais de Divisão Especializada de Investigações Criminais de Araçatuba, DEIC/DEIC, capturaram um homem de 22 anos, que estava com dois mandados de prisão em aberto. Contra ele, pesam denúncias de uma série de crimes. A prisão ocorreu na avenida da Saudade, em Araçatuba, na noite de quarta-feira, 31.

As equipes de inteligência da polícia já monitoravam o suspeito. A ficha criminal dele lista extorsão, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, fraude processual, incêndio majorado e receptação. Contra ele, estavam em abertos dois mandados de prisão, uma temporária de 30 dias e outra civil.

Investigação

O trabalho de investigação iniciou após o furto de um veículo VW Gol ocorrido em 10 de outubro. A vítima relatou à polícia que o investigado teria entrado em contato com ela, utilizando as redes sociais, e teria feito ameaças para que realizasse o pagamento do “resgate” do próprio veículo, no valor de R$ 3.500 para que o carro fosse devolvido, tendo admitido que teria comprado o carro por um preço irrisório.

Para comprovar que se tratava do carro furtado, chegou a enviar para a vítima e outras pessoas as imagens do carro com placas adulteradas. Como o objetivo do suspeito não foi alcançado e não houve pagamento, ele incendiou o carro e o abandonou em local próximo a uma área de proteção ambiental – que também ficou queimada com a ação. Estima-se que esse fato tenha ocorrido em 21 de outubro.

O carro da vítima foi encontrado sem o motor e sinais identificadores, com exceção da numeração do chassi que ajudou na identificação após a perícia criminal.

Com a captura do homem, as investigações continuam para esclarecer outros pontos, como o esquema de receptadores e comparsas do qual o investigado possa ter se valido. Com ele, foram apreendidos uma motocicleta Honda Biz 125 branca e um aparelho de telefonia celular que, inclusive, ostentava o terminal utilizado para promover extorsão.