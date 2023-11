Homem é preso após tentar matar portador de deficiência em Adamantina

Duas mulheres e uma menor foram presas e drogas apreendidas



A Polícia Militar de Adamantina atuou em três ocorrências de tráfico de entorpecentes nesta sexta-feira (17), em Adamantina.

Conforme apurado pelo Adamantina NET, a primeira, por volta das 19h30, no Jardim Brasil, resultou na apreensão de uma menor que estava traficando, foi flagrada com cinco porções de maconha.

Já na segunda ação policial, às 1h40 de hoje, também no Jardim Brasil, uma mulher foi presa com sete invólucros de crack. Ela alegou que venderia em um bar do bairro e ainda que estava traficando “para sustentar a família”.



Às 2h, ocorreu a terceira e maior apreensão, com 11 invólucros de crack encontrados com uma mulher e também a quantia de R$ 1.544,00, possivelmente proveniente da venda dos entorpecentes.

Todas as três envolvidas foram levadas para o Plantão Policial e apresentadas ao delegado Dr. Alex Marin Leite que determinou as prisões em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes.

As operações ocorreram sob o comando do Capitão PM Eder Mazzini Bressan, comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar de Adamantina e o empenho dos policiais da Cidade Joia.