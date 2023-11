Definido jogos e locais da segunda fase da Copa Amizade de Adamantina

Os organizadores da disputada competição esportiva a 4ª Copa Regional Amizade Família Miranda de Futebol Médio de Adamantina, definiu os confrontos da segunda fase, das quartas de finais (mata-mata). Os confrontos serão realizados nas praças de esportes do Vila Freitas, Parque Iguaçu e Parque Cecap, confira a tabela dos jogos de ida e volta:

JOGOS DE IDA

VILA FREITAS E PARQUE IGUAÇU

Os confrontos dos jogos de ida terão seu início no sábado (4), na Vila Freitas, com dois jogos, que terá início às 15h45.

No primeiro jogo Parque Iguaçu F.C/ Amigos do Tavone X Atlético Ousadia/ Mariápolis e no segundo Amigos da Bola F.C/ Osvaldo Cruz X Furacão F.C/ Amigos do Fabiano.

A oitava rodada tem encerramento na quinta-feira (9) no Parque Iguaçu, à partir das 19h30.

No primeiro jogo S.E.Hookah Valem/ Supermercado Godoy Rede Smart/ Nova Foto e Ótica/Chicão Frutas X Bastos A.C. e no complemento da rodada Vila Freitas F.C/ Star Motos/ Sportbec/ Barraca Arlete Salgados/ Fênix Conveniência X Amigos Sabotagem F.C/ Império do Corte/ Morandi Barber Shop/ Tainá Calçados.

JOGOS DE VOLTA

CECAP E PARQUE IGUAÇU

A 9ª rodada com os jogos de volta, iniciam no sábado (11), no Parque Cecap à partir das 16h00.

No primeiro jogo Amigos Sabotagem F.C. X Vila Freitas e no segundo Bastos A.C X S.E.Hookah Valem/ Supermercado Godoy Rede Smart/ Nova Foto e Ótica/ Chicão Frutas.

O encerramento da 9ªrodada será na quinta-feira (16) no Parque Iguaçu, com os jogos:

No primeiro jogo Furacão F.C/ Amigos do Fabiano X Amigos da Bola F.C/ Osvaldo Cruz e terminando os jogos das quartas de finais Atlético Ousadia X Parque Iguaçu F.C/Amigos do Tavone.

ARBITRAGEM

Judá Artigos e Eventos Esportivo de Lucélia.

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO – A

1º Lugar – Hookah Valem – 22, Vila Freitas – 15, Furacão – 12, Ousadia – 10, Adamantina City – 8, Portuguesa – 8, Zona Sul -4 e Red Bull – 3.

GRUPO – B

1º Lugar – Iguaçu – 16, Sabotagem -13, Amigos da Bola – 15, Bastos – 10, Vila Jamil – 8, Time da Roça – 8, River – 6 e Mario Covas -3.

– Na foto, os árbitros Luis Henrique “Babidi” e Lucas, do quadro da Judá de Lucélia.