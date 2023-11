D’CASA DELIVERY é sucesso em Adamantina

Adamantina conta com novo espaço de compras, serviços e convivência. O Centro Comercial Elpidio Sgobbi foi inaugurado na quinta-feira (23), agregando diversos segmentos em um espaço diferenciado de negócios.

Situado na alameda Fernão Dias, 480, o Centro Comercial alia modernidade, desde a proposta até a execução do projeto, com tradições familiares, exemplificadas no nome do prédio e na arquitetura.



“Em razão do edifício ter o nome do pai da empresária que está à frente do negócio, pensamos na volumetria de um grande presente executado com a técnica de origami, em que as funções arquitetônicas de proporção aliados ao conforto térmico, iluminação natural e manutenção fossem a alma do projeto. Mais uma vez, imagino a família Sgobbi dando um presente para a cidade, onde tiveram tanta prosperidade”, pontua o arquiteto Pedro Garcia Lopes.

E esta “caixa de presente”, como remete os traços do empreendimento, traz diversas surpresas, já que cada detalhe foi cuidadosamente pensado para proporcionar comodidade e segurança, além de trazer valores marcados na história da família Sgobbi.



“Ao homenagear meu pai, reforço os princípios trazidos por ele em toda a minha vida pessoal e trajetória profissional, que forjaram o meu caráter e trouxeram foco e determinação incondicional aos meus objetivos. E, dentre estes valores, estão a gratidão, fé, coragem, entusiasmo e muito otimismo em fazer o melhor para mim e todos ao meu entorno”, enfatiza a empresária Vilma Sgobbi.

Ela comanda, desde 5 de novembro de 1985, a franquia de O Boticário e, desde 7 de dezembro de 2005, a marca Arezzo. E a inauguração do edifício entre as duas datas representa a junção dos negócios, que agora possuem o mesmo endereço.



Além das lojas de O Boticário e Arezzo, o Centro Comercial Elpidio Sgobbi conta com seis parceiros e uma sala de coworking moderna e aconchegante, conglomerando mais valor ao novo empreendimento. No local funcionam ainda o Café Bourbon, Jessica Semijoias, Linda Hair, Esmaltaria Pérola, além dos escritórios das advogadas Naiara Correa Nunes e Sarita da Matta Peres.

“É a realização de um sonho pessoal em evidenciar minhas empresas e, ao mesmo tempo, proporcionar inovação e evolução para minha cidade de origem, a qual me deu muitas oportunidades”, ressalta Vilma.



GRUPO HARMONIA

O Centro Comercial Elpidio Sgobbi integra o Grupo Harmonia, que, hoje, conta com 13 operações, sendo quatro lojas Arezzo (maior marca de calçados e bolsas femininas da América Latina), oito unidades O Boticário (maior franquia do Brasil independente do segmento de atuação, com quase 4 mil pontos de vendas, e maior franquia de perfumaria e cosméticos do mundo) e a Venda Direta Multimarcas O Boticário, que atualmente trabalha com as marcas O.U.I., Quem Disse Berenice?, além O Boticário, e, em breve, também terá no portifólio os produtos Eudora.



O Grupo Harmonia emprega diretamente cerca de 100 colaboradores e, indiretamente, gera renda e realiza sonhos de mais de 1800 famílias por meio da Venda Direta, que atua em 24 cidades da região. “Damos oportunidades para estas pessoas revenderem seus produtos e se tornarem empreendedoras”, enfatiza Vilma.

E, não para por aí! “Os planos de expansão continuam a todo vapor e nosso objetivo é, no final de 2024, chegar pelo menos a 2500 revendedoras e aumentar o quadro de colaboradores diretos em, pelo menos, mais 15 postos de trabalho”, adianta a empresária.