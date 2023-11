Concurso Natal Mágico está com as inscrições abertas

Uma cerimônia realizada na noite de ontem (12) marcou a abertura do Natal Mágico 2023 em Adamantina. A partir de agora até o dia 5 de dezembro, as empresas interessadas em participar do concurso Natal Mágico 2023 já podem efetuar as inscrições seja presencialmente no Departamento de Protocolo que fica no Paço Municipal ou pela internet clicando no link: https://docs.google.com/forms/ d/e/ 1FAIpQLSelpUTYcbQ8bF0cVqH0xff9 fZxSDylmIsmf6bzeGajsyDOGMA/ viewform?usp=pp_url

O Concurso Natal Mágico 2023 é uma iniciativa da Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e tem como objetivo fomentar o comércio e estimular novos negócios.

“A cidade está linda. O cronograma foi justamente acender as luzes com antecedência como uma forma de fazer com que as pessoas vejam, saibam e venham visitar o nosso município. A participação das empresas, por meio das decorações, só vai somar com que já fizemos. Lembrando ainda que temos a chegada do Papai Noel que é mais uma ação que movimenta a nossa cidade”, afirma Luciana Pereira, secretaria de desenvolvimento econômico.

As empresas que podem participar do Concurso Natal Mágico são:

– Comerciantes e lojistas qualificados, por meio da apresentação do cartão CNPJ da empresa no ato da inscrição, como MEI, micro ou pequena empresa.

– Comerciantes e lojistas qualificados, por meio da apresentação do cartão CNPJ da empresa e como empresa de médio ou grande porte.

No ato da inscrição a empresa deve anexar o cartão CNPJ que especifica em qual das modalidades a empresa será inscrita. A não apresentação desclassifica a empresa.





Avaliação das lojas participantes

A comissão julgadora visitará as lojas participantes entre os dias 11 e 15 de dezembro para avaliação dos critérios: criatividade, beleza, originalidade e sustentabilidade ambiental.

Premiação

A iniciativa premiará os mais bem classificados com o valor de R$25 mil divididos entre os que ficarem em primeiro, segundo e terceiro lugar. Os classificados de 4º a 6º colocados receberão uma placa de congratulações pela participação do concurso.

No dia 18 de dezembro será realizado o evento de premiação que acontecerá no “Palco Natal Mágico”, na Praça Élio Micheloni, às 20h, onde serão revelados os ganhadores. As empresas inscritas deverão estar representadas no ato da premiação.