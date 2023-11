Adamantina conquista dois prêmios no Prêmio Band Cidades Excelentes

Sábado (11) e domingo (12), a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, realizou a 3ª edição da Feira da Mulher Empreendedora. A iniciativa reuniu aproximadamente 150 empreendedoras de Adamantina e região.

Nesta edição, a feira reuniu mais de 60 empreendedoras que não haviam participado das anteriores. A empreendedora Camila Nascimento, da Mila bolachinhas, participou pela primeira vez. “Agradeço muito a oportunidade. Eu amei participar com vocês, meninas!”, disse.

Claudineia da Anunciação Barboza também marcou presença pela primeira vez. “Gratidão a todos os envolvidos para que a feira acontecesse. Foi a primeira vez que eu participei, só tenho a agradecer a oportunidade. Parabéns a todos”, afirmou.

Bianca Trinca foi mais uma empreendedora que não havia estado presente nas edições anteriores. “Obrigada, foi incrível. Agradeço muito pela oportunidade. Foi minha primeira feira e foi muito bom participar, gostei bastante. Gratidão define”, garantiu.

A Feira da Mulher Empreendedora teve início em março deste ano durante o mês da mulher, a segunda edição foi realizada em junho durante as festividades que marcaram o aniversário da cidade.

“Podemos avaliar a nossa experiência como extremamente positiva. Trazer a feira para o nosso município após ter conhecido a iniciativa em Campinas trouxe a oportunidade para mostrar para a nossa população quem são essas mulheres, como elas trabalham e o que elas tem para oferecer”, comentou Luciana Pereira, secretária de desenvolvimento econômico.

A expectativa da comissão organizadora é que para o ano que vem as datas se mantenham. “Como o espaço é restrito, precisamos ter todas as etapas que consistem desde as inscrições, as formações até a realização da feira. Pedimos que as mulheres que não conseguiram participar este ano, mas que tem interesse, assim como as que já participaram fiquem atentas, pois em 2024 teremos mais feiras e o nosso cronograma é abrir as inscrições já no mês de janeiro”, antecipa Luciana.