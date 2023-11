Acidente entre moto e ônibus deixar dois feridos na vicinal Lucélia / Adamantina

Francisco Donizete de Oliveira, 58 anos de idade, e Helena Maria Cabral dos Santos, 52 anos de idade, faleceram vítimas de grave acidente de trânsito ocorrido na Vicinal Antônio Louvato, que liga o município de Tupã ao distrito de Parnaso, na noite desse sábado, dia 4. As vítimas que eram residentes em Parnaso estavam em uma motocicleta quando aconteceu a colisão por volta das 20 horas na altura do quilômetro 1 mais 350 metros da vicinal.

Segundo informações, o acidente envolveu um veículo Gol, placas de Herculândia (SP), que fazia o sentido distrito de Parnaso a Tupã, e uma motocicleta Honda CG 150 Titan, placa de Tupã (SP), que trafegava em sentido contrário. Por motivos que serão esclarecidos pela perícia técnica ocorreu a colisão frontal entre os veículos, provocando as mortes do condutor e passageira da moto. O motorista do Gol sofreu ferimentos e foi conduzido para a Santa Casa de Tupã.

Atenderam a ocorrência a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica e a Polícia Civil que registrou a ocorrência no plantão com o delegado Wellington Ubiratã e sua equipe. Os corpos das vítimas foram encaminhados para Instituto Médico Legal (IML) de Tupã para necropsia e posteriormente ser liberados para família para a realização do velório e sepultamento.