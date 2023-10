Red Bull F.C. vence e conquista os três primeiros pontos na Copa Amizade

Na abertura da sétima rodada da 4ª Copa Regional Amizade Família Miranda de Futebol Médio de Adamantina, dois confrontos foram realizados na quinta-feira (19), na Praça de Esportes do Parque Iguaçu.

Destaque para o Red Bull/ Pigari’s, que conseguiu seus três primeiros pontos na competição ao vencer por 3 a 2, com os gols marcados por Miqueias, Rafael Manicardi e Rafael, o bom time da Família Zona Sul F.C. Mesmo com a vitória, o Red Bull/ Pigari’s, permanece na última colocação do seu Grupo – A.

Ainda teve a equipe do River Plate F.C/ Lucélia, pintando o sete e goleando o Mario Covas F.C, por 7 a 2.

ASPUMA

A sequência da sétima rodada acontece neste sábado (21), à partir das 15h30 na Praça Esportiva do Aspuma (ao lado do Aeroporto), com os seguintes confrontos:

-Amigos da Bola/ Osvaldo Cruz X Mario Covas F.C

-Bastos A.C X Time da Roça F.C/ Pracinha

-Adamantina City F.C/ JW Conveniência/ Lebod Cortes/ Paulinho Eletrecista X Portuguesa

ARBITRAGEM

Judá Artigos e Eventos Esportivo de Lucélia.

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO- A

1º Lugar – Hookah Valem – 18, Vila Freitas – 11, Furacão – 9, Portuguesa – 8, Ousadia – 7, Adamantina City – 5, Zona Sul – 4 e Red Bull – 3.

GRUPO – B

1º Lugar – Sabotagem – 13, Iguaçu – 10, Bastos – 10, Amigos da Bola – 9, River – 6, Jamil – 5, Time da Roça – 5 e Mario Covas – 3.

– Na foto, o jogador Flávio Henrique “Cocão”, do Red Bull F.C./Pigari’s.