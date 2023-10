1º Festival da Primavera acontece neste sábado em Adamantina

Neste sábado (21), o 1º Haru Matsuri, festival tradicionalmente realizado em todo o país para celebrar o início da primavera, comemorará também os 115 anos da imigração japonesa no Brasil e os 70 anos de fundação do Lar dos Velhos de Adamantina. A festa ocorre no recinto poliesportivo.

O FESTIVAL

O evento, que será realizado das 11h às 22h, contará com diversos atrativos. Na culinária, serão 14 barracas com pratos típicos, desde yakissoba até tempura e bentô, entre outras opções, como sashimi, karaague, copo da felicidade, hot rool, mandiyu, yokan e sushi.

Na parte de exposições, o festival vai trazer flores ornamentais, como o ikebana – arranjo típico – até os conhecidos bonsai, que possuem um cultivo próprio. Ainda estarão expostos objetos de decoração, bonecas de porcelana e outros itens vindos diretamente do conhecido País do Sol Nascente.

Já na parte artística, o cantor Nobuhiro Hirata, que já ganhou diversos festivais no Brasil, será uma das atrações juntamente com outras apresentações como de taikô (tambores japoneses) e de Bon Odori, que permite a participação de todo o público presente, com a participação da ACAE de Presidente Prudente (Associação Cultural, Agrícola e Esportiva). Outras atrações são: grupo Requios Doukokai Eisa Taiko, grupo Ryuumi Wakado, grupo Odori-Fujinkai de Araçatuba, grupo de Jpop/Kpop e grupo Sanshim.

AÇÃO SOCIAL

Além de ressaltar a cultura japonesa, o evento terá o lado social, já que contará, além do Lar dos Velhos, com a participação de outras entidades, como a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e a Santa Casa local.