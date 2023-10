Haru Matsuri traz o melhor da cultura e da culinária japonesa para Adamantina neste sábado

O curso de Medicina do Centro Universitário de Adamantina promove, de 23 a 25 de outubro, a V Jornada de Medicina, com palestras e workshops, em período integral. A atividade acadêmica, realizada em comemoração ao dia do médico, celebrado em 18 de outubro, ocorrerá no Espaço Wanda Maion e no Câmpus II.

“A V Jornada Acadêmica de Medicina visa o aprendizado, crescimento, troca de experiências, desenvolvimento científico e participação efetiva dos alunos. Será realizada com uma proposta de diversificar as atividades e, com isso, estimular o engajamento do aluno e incrementar seu aprendizado”, afirma a coordenadora do evento, Prof.ª Dra. Mayra Paio Monção.

No total, há mais de sete opções de workshops para os estudantes escolherem de acordo com seus interesses e afinidades. Haverá parceria com o CIC – edição 2023, na qual o discente apresentará seu trabalho previamente submetido e uma mesa-redonda com ex-alunos do Centro Universitário, das turmas 1 e 3.

Promovida em conjunto com o Centro Acadêmico de Medicina “Dr. César Marinho”, a Atlética da Medicina e a Comissão Organizadora das Ligas Acadêmicas de Medicina (Colam), a V Jornada conta com a parceria da Unimed e da empresa de formatura Euphoria.

“Para a organização, além do total apoio da reitoria e pró-reitorias, contamos com a participação efetiva dos alunos do curso, principalmente dos membros do Centro Acadêmico, Atlética da Medicina e Colam e de parceiros externos, como a Unimed e a Euphoria Formaturas”, afirma.

O curso de Medicina tem a coordenação geral do Prof. Dr. Miguel Ângelo De Marchi. Já a coordenação do ciclo básico é da Prof.ª Dra. Mayra, do ciclo clínico do Prof. Me. Carlos A. Santos Filho e do internato do Prof. Esp. Osmar de Oliveira Ramos.

Programação

No dia 23, a Jornada ocorrerá no Espaço Wanda Maion com abertura marcada para às 9h30 e palestra às 10h com o tema “Aspectos médicos legais do trauma”, ministrada por Cristiano Hayoshi Choji.

Às 14h, Fernando Cordeiro Pimental irá palestrar sobre “O caminho da experimentação à dependência química”. E na sequência, às 15h, Gustavo Navarro Betônico abordará “Erro médico em serviços de urgência e emergência”. Às 16h30, Ricardo Beneti irá ministrar sobre “Atualização em Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica”.

Dia 24, das 8h às 13h30, serão realizados os workshops no Câmpus II. Dia 25 haverá apresentação de trabalhos científicos no Câmpus II. Já no período da tarde, às 13h30, haverá palestras e mesa-redonda com ex-alunos do curso no Espaço Wanda Maion, com encerramento previsto para às 16h.