Estudantes do Curso de Direito são aprovados no 38º Exame da OAB

A aprovação do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), é elemento essencial para o exercício da advocacia e, portanto, a aprovação dos futuros bacharéis e bacharelas em Direito nesta prova é um dos grandes objetivos do Curso de Direito da do Centro Universitário de Adamantina.

Para tanto, o curso dispõe de corpo docente qualificado, formado essencialmente por mestres e doutores e conta com excelente infraestrutura, disponibilizando aos discentes um acervo privilegiado de livros dos mais relevantes autores do universo jurídico no Brasil, por meio do site Minha Biblioteca, bem como firmando convênios com importantes instituições que constituem o Direito no estado de São Paulo e Brasil: Associação dos Advogados de São Paulo (AASP), Tribunal de Justiça (SP), Polícia Civil, entre outros.

Além disso, o curso de Direito da FAI desenvolve diversos projetos de extensão universitários, coordenados pelo Programa FAI-SOCIAL, tais como grupos de estudos em diversas áreas e, ainda, o Podcast Juridicando, transmitido semanalmente na Rádio Cultura FM 99,3Mhz e disponível em todos os aplicativos de podcast.

Este trabalho, dirigido com muita responsabilidade pelo coordenador do curso, Prof. Me. Igor Terraz Pinto, vem produzindo grandes resultados, observados no excelente índice de alunos aprovados nos últimos exames da OAB.

Para nossa imensa felicidade, isso se repetiu no Exame nº 38, quando os alunos do 10º Termo Ana Clara Rosseto, Camila Franciosi da Silva, Joscelaine Queiroz de Alencar Mantovani, Luiz Fernando Scalon e Melo, Milena de Souza Fassina e Raíssa Nathielle da Silva, obtiveram êxito e, após a conclusão do curso, estarão habilitados a exercer a advocacia.

Para celebrar este momento de felicidade em face da importante conquista, pedimos para que nossos novos advogados e advogadas respondessem três perguntas: 1) Quais foram as maiores dificuldades enfrentadas para serem aprovados no Exame da OAB? 2) Qual a importância do Curso de Direito da FAI nesta aprovação? 3) Quais as perspectivas para o futuro?

Nossos entrevistados foram unânimes em apontar como as maiores dificuldades a grande quantidade de conteúdos exigidas no Exame da OAB, o controle da ansiedade e conciliar trabalho e estudo. Para Milena, “a prova da OAB exige, além do conhecimento técnico, maturidade emocional. De nada adianta possuir conhecimento se ausente saúde mental, é como se uma complementasse a outra”.

Já para Raíssa, “Conciliar trabalho, estágio, faculdade e estudos para o Exame da Ordem sem dúvida alguma foi a tarefa mais difícil. O que já era exaustivo sem a OAB, se tornou ainda mais”. Contudo, finaliza, ressaltando que “Todo sacrifício vale a pena quando a aprovação chega”.

Os recém-aprovados também deixaram evidenciada a importância do DIREITO FAI neste processo de aprovação. Para Joscelaine, o curso de Direito da FAI garante, aos alunos, a “oportunidade de aprender com grandes mestres, não só na faculdade em si, mas também externamente dando apoio”. Para Ana Clara, o curso foi “fundamental, durante os estudos em algumas matérias específicas, como direito penal, a voz do Dr. Ricardo Dourado, grande mestre ecoava em minha mente, um exemplo disso. Porém, vários professores foram excelentes nas disciplinas que lecionam, e consequentemente agregaram conhecimento a nós”. Luiz afirma que o forneceu “uma base sólida”.

Encerrando o bate-papo, suas perspectivas para o futuro se dividem em se dedicar a concursos públicos e à advocacia, grande objetivo de Camila: “Minhas perspectivas para o futuro são no momento concluir o curso de direito e logo em seguida investir na área da advocacia, sempre visando trabalhar alinhada aos meus princípios, com integridade, honestidade e com o intuito de ajudar o máximo de pessoas possível”.

“O curso de Direito da FAI, por meio de seu coordenador, saúda todos os aprovados e aprovadas, ressaltando nossa imensa alegria com esta importante conquista e deseja muito sucesso no transcorrer de suas carreiras profissionais”, finaliza o Prof. Me. José Eduardo Lima Lourencini.