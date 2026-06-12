Palestra do Junho Violeta reúne público da melhor idade e reforça compromisso de Adamantina com a proteção da pessoa idosa

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou na manhã desta quinta-feira (11), no Anfiteatro Fernando Paloni, localizado na Biblioteca Municipal, a palestra “Pessoa Idosa Tem Voz, Tem Direitos e Merece Respeito”, reunindo um expressivo público da melhor idade. A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou na manhã desta quinta-feira (11), no Anfiteatro Fernando Paloni, localizado na Biblioteca Municipal, a palestra “Pessoa Idosa Tem Voz, Tem Direitos e Merece Respeito”, reunindo um expressivo público da melhor idade.

A atividade integrou a programação do Junho Violeta, mês dedicado à conscientização e ao enfrentamento da violência contra a pessoa idosa, e teve como objetivo promover informação, orientação e fortalecimento dos direitos desse público.

As palestras foram ministradas por Larissa Noda, coordenadora do Procon de Adamantina, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, e por Tânia Regina Corveloni, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Adamantina. A atividade foi realizada por meio de uma parceria entre a OAB Adamantina e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, através do Procon Municipal, abordando temas relacionados à proteção, aos direitos e aos mecanismos de defesa da pessoa idosa, além de esclarecer dúvidas dos participantes.

O evento contou com a presença da vice-prefeita Lúcia Haga, da secretária municipal de Assistência Social Andréia Regina Ribeiro, da vereadora Meire Alves, representante do Poder Legislativo, da presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa (CMPI), Cidinha Pimenta, além de representantes do CRAS, CREAS, servidores municipais e convidados.

A ação faz parte da programação alusiva ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado em 15 de junho, e reforça a preocupação permanente do município com a garantia dos direitos, da segurança e do bem-estar da população idosa. Por meio de ações educativas, orientações e fortalecimento da rede de proteção, a Administração Municipal busca conscientizar a sociedade sobre a importância do respeito, da valorização e do combate a todas as formas de violência contra a pessoa idosa.

Segundo a secretária municipal de Assistência Social, Andréia Regina Ribeiro, a conscientização é uma das principais ferramentas para prevenir situações de violência e fortalecer a proteção da pessoa idosa. “Nosso compromisso é trabalhar para que os idosos tenham seus direitos respeitados e vivam com dignidade, segurança e qualidade de vida. O Junho Violeta é um momento importante para ampliar esse debate, orientar a população e fortalecer a rede de apoio e proteção existente no município”, destacou.

A Secretaria Municipal de Assistência Social ressalta que o envelhecimento da população exige atenção contínua do poder público e da sociedade, tornando fundamental a realização de iniciativas que promovam informação, inclusão social e garantia de direitos.