Estudantes de Publicidade da FAI transformam sessão de cinema em laboratório prático de marketing em Adamantina

No último dia 22 de maio, o Cine Hos, em Adamantina, deixou de ser apenas um local de entretenimento para se tornar uma extensão estratégica da sala de aula para os alunos de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário de Adamantina. Em uma sessão exclusiva de O Diabo Veste Prada 2, estudantes das disciplinas de Promoção de Vendas e Merchandising, Planejamento de Campanha, Pesquisa de Mercado, Marketing e Teoria da Comunicação realizaram uma imersão técnica sobre como o cinema e a publicidade convergem para ditar tendências globais. A atividade demonstrou na prática o fenômeno do marketing de nostalgia, onde marcas utilizam o repertório afetivo do público para criar conexões quase instantâneas.

Para os futuros publicitários, o retorno da personagem Miranda Priestly é um caso real de como a memória afetiva pode encurtar o caminho entre a marca e o consumidor, eliminando a necessidade de “explicar” um universo já conhecido. Esse poder de conexão foi comprovado por dados de mercado que apontaram picos de busca superiores a 5.000% relacionados ao título, mostrando que o público atual está mais receptivo a elementos que tragam familiaridade. Essa receptividade, inclusive, abre espaço para estratégias de diferenciação que podem elevar a percepção de valor e a disposição de compra do consumidor.

Um dos momentos centrais da experiência acadêmica foi a parceria com a marca Clariá, empresa adamantinense. A proprietária e diretora criativa da empresa, Maria Clara Paloni Silva, abriu as portas para que três alunos do curso participassem ativamente da ação de marketing da marca para o lançamento do filme na cidade. Durante o processo, os estudantes colaboraram com a publicitária da empresa, Mariana Bicalho, produzindo um vídeo focado no conceito da ação que foi posteriormente debatido entre as turmas envolvidas. Essa prática alinha-se à tendência atual de criação de conteúdo orgânico, em que o público deixa de ser um mero espectador para produzir suas próprias análises, resenhas e recriações de estilos, ampliando o alcance das marcas de forma pulverizada pelas redes sociais.

A publicitária e docente do curso, a Prof. Dra. Lilian Pacchioni, destaca que “a atividade possibilitou um ponto de encontro perfeito entre as disciplinas de Planejamento de Campanha e Promoção de Vendas e Merchandising. Em Planejamento, os estudantes puderam observar de perto o posicionamento estratégico das marcas apresentadas no filme. Já na disciplina de Promoção de Vendas e Merchandising, eles compreenderam na prática como o Product Placement na ficção atua como um poderoso gatilho de consumo, despertando o desejo que posteriormente é trabalhado nos canais de venda. A dinâmica demonstrou a força da comunicação integrada de marketing, transformando com sucesso a sala de cinema em uma imersão real de aprendizado e mercado”.

Para Amanda Bissi, aluna do terceiro ano, “participar da ação da Clariá foi muito interessante para entender como a marca se aproxima de suas clientes. A empresa mostrou a importância de criar experiências que vão além da venda de produtos. Em outro momento, também assistimos ao filme O Diabo Veste Prada 2, que trouxe reflexões sobre moda, comunicação e mercado”, destacou.

A imersão também foi visual, com os alunos comparecendo à sessão trajados dentro da temática do filme, reforçando a ideia de que a publicidade moderna transforma produtos em narrativas culturais. Esse comportamento reflete estratégias globais de grandes empresas, como a AMC Theatres, que lançou baldes de pipoca em formato de bolsa, e a Coca-Cola, que apostou em edições limitadas para gerar desejo imediato. A coordenadora do curso, Dra. Ieda Cristina Borges, ressaltou a importância do momento, destacando que atividades extra-classe são fundamentais para que o aluno perceba a publicidade em movimento e desenvolva o olhar crítico necessário para o mercado atual, especialmente ao observar como empresas como a Clariá se apropriam de fenômenos culturais para gerar engajamento.

A aluna Maria Eduarda Ostorino, do segundo ano, reforça a importância da participação para as disciplinas, “durante a atividade, assistimos ao filme O Diabo Veste Prada 2, para analisar seus elementos de comunicação e marketing. Observamos aspectos como a história, os personagens e o uso de product placement, que consiste na inserção de marcas e produtos dentro do filme. A experiência ajudou a compreender como o cinema pode influenciar o público e promover marcas de forma natural”.

O evento reafirmou que a análise de obras de ficção é uma ferramenta valiosa para compreender o comportamento do consumidor e o planejamento de campanhas. Ao observar como o afeto e a estética impactam o mercado, os alunos de Adamantina encerraram a atividade com a lição de que, no cenário publicitário contemporâneo, a fluidez na comunicação é alcançada quando a marca consegue se integrar organicamente à vida e aos sentimentos do seu público.

Por. Prof.ª Dra. Ieda Borges

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