Domingo tem o 7º Festival de Fatias da Fran Lellis no Supermercado Casa São José

Os amantes de doces já podem marcar na agenda. Neste domingo, dia 14 de junho, acontece o 7º Festival de Fatias da Fran Lellis, no Supermercado Casa São José, em Adamantina.

Reconhecida pela qualidade e sabor de seus produtos, Fran Lellis conquistou clientes de toda a região com receitas que se tornaram verdadeiros sucessos, entre elas o famoso Pudim de Copo, além de bolos, sobremesas e diversas outras delícias preparadas com muito carinho.

Nesta edição, o festival promete reunir uma grande variedade de fatias de bolo, com sabores especiais e novidades para agradar todos os gostos.

Segundo a confeiteira, o objetivo é oferecer ao público momentos de sabor, alegria e a oportunidade de experimentar produtos que já são referência em Adamantina.

“Estamos preparando tudo com muito carinho. Teremos novidades e opções deliciosas para toda a família”, destaca Fran Lellis.

A expectativa é repetir o sucesso das edições anteriores, que atraíram grande público em busca das famosas sobremesas artesanais.

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Quem desejar garantir suas delícias ou obter mais informações pode entrar em contato pelo telefone: (18) 99724-7394.

Muitos sabores, novidades e momentos especiais esperam por você! (Por: Redação)

