Vereadores voltam a cobrar previsão de licitação para concessão de áreas para empresas

A concessão de áreas para empresas interessadas em ampliar suas atividades no município novamente foi tema de Requerimento (nº 092/2026) apresentado em sessão da Câmara Municipal, assinado pelos vereadores Aguinaldo Galvão, Cid Santos, Daniel Fabri e Gabi Calil.

O documento legislativo questiona a previsão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico em realizar o processo licitatório.

As áreas apontadas pelos autores ficam localizadas na Avenida Francisco Bellusci em frente ao Almoxarifado Municipal, na Vicinal José , no Distrito Valentim Gatti e no desmembramento Cidade Joia.

“O objetivo é dar respostas às empresas interessadas que querem se instalar em nosso município, bem como àquelas que querem ampliar seu ramo de negócios e aguardam desde 2025 a liberação”, justificam os vereadores.

O Requerimento foi aprovado no plenário por unanimidade e endereçado à Prefeitura de Adamantina, bem como à Secretaria de Desenvolvimento Econômico para resposta.

Por Folha Regional Adamantina

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