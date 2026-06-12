Em Brasilia, Prefeitura de Adamantina recebe o Selo Sebrae de Referência em Atendimento – Categoria Diamante referente ao Ciclo 2025

A Prefeitura de Adamantina recebeu nesta quarta-feira (10), em Brasília, o Selo Sebrae de Referência em Atendimento – Categoria Diamante, referente ao Ciclo 2025. O reconhecimento destaca as Salas do Empreendedor e instituições parceiras que alcançaram os mais altos padrões de qualidade, eficiência e excelência no atendimento aos empreendedores brasileiros.

A cerimônia de premiação foi realizada no Espaço Monumental, na capital federal, reunindo representantes de todo o país para celebrar iniciativas que se destacam pelo compromisso com o fortalecimento dos pequenos negócios e pelo apoio ao desenvolvimento econômico local.

Neste ciclo, apenas 379 unidades em todo o Brasil conquistaram a Categoria Diamante, número que representa cerca de 6,8% dos municípios brasileiros. No Estado de São Paulo, foram reconhecidas 35 unidades, sendo 11 delas pertencentes à região do Escritório Regional do Sebrae de Presidente Prudente, grupo do qual Adamantina faz parte.

O Selo Sebrae de Referência em Atendimento é concedido às unidades que demonstram excelência na prestação de serviços, eficiência nos processos de atendimento, inovação e impacto positivo junto aos microempreendedores individuais (MEIs), microempresas e empresas de pequeno porte.

A conquista da Categoria Diamante, a mais elevada da premiação, reconhece o trabalho desenvolvido pela Sala do Empreendedor de Adamantina, que atua como importante instrumento de apoio aos empreendedores locais, oferecendo orientação, capacitação, formalização de negócios e acesso a diversos serviços voltados ao desenvolvimento empresarial.

Para a Administração Municipal, a premiação representa o reconhecimento de um trabalho realizado com dedicação, profissionalismo e foco na melhoria contínua dos serviços oferecidos à população.

O prefeito José Carlos Martins Tiveron, que não pôde participar da cerimônia em razão de compromissos oficiais na capital paulista junto a representantes do Governo do Estado, destacou a importância da conquista para o município.

“Receber o Selo Diamante é motivo de grande orgulho para Adamantina. Esse reconhecimento nacional demonstra a qualidade do atendimento prestado pela nossa equipe e reforça o compromisso da Administração Municipal em apoiar o empreendedorismo, gerar oportunidades e contribuir para o desenvolvimento econômico da nossa cidade”, afirmou.

A certificação concedida pelo Sebrae evidencia o compromisso da Prefeitura de Adamantina com a excelência no atendimento ao empreendedor, fortalecendo o ambiente de negócios e incentivando a geração de emprego, renda e desenvolvimento sustentável no município.

A Administração Municipal parabeniza todos os profissionais envolvidos nessa conquista, que coloca Adamantina entre os municípios brasileiros reconhecidos pelas melhores práticas de atendimento e apoio aos pequenos negócios.

Na foto, Bruno de Barros Stellato – Analista de Negócios do Sebrae/Gestor Regional do Sebrae Aqui e Maria Angélica Pegolo Vasques – Agente de atendimento do Sebrae Aqui de Adamantina

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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