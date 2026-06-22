Culto de Ação de Graças celebra os 77 anos de Adamantina

Em comemoração aos 77 anos de Adamantina, o Conselho de Pastores do município realizará o tradicional Culto de Ação de Graças, no dia 26 de junho, às 19h.

O evento tem como propósito reunir a comunidade em um momento de gratidão a Deus pelas conquistas da cidade e pela vida de seus moradores, além de interceder por todas as áreas que compõem o cotidiano do município, como saúde, educação, segurança, economia e pela atuação das autoridades e servidores públicos.

A programação contará com a ministração do pastor Fred Barros, da Comunidade Vida Rio, do Rio de Janeiro, além da apresentação do Coral da Comunidade Cristã de Adamantina.

O culto será realizado no salão da Igreja Comunidade Cristã de Adamantina, localizado na Rua Líbero Badaró, 756, em frente ao Almoxarifado Municipal.

Aberto a toda a população, o evento reforça o convite para que a comunidade participe deste momento de fé, reflexão e gratidão pela história e desenvolvimento de Adamantina.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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