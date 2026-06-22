Adamantina se prepara para receber a 3ª edição do MotoRock Festival com programação ampliada e acampamento para motociclistas

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, realiza nos dias 27 de junho (sábado) e 28 de junho (domingo), no Parque dos Pioneiros, a 3ª edição do MotoRock Festival, evento que integra as comemorações dos 77 anos do município e se consolida como um dos principais encontros do segmento na região. A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, realiza nos dias 27 de junho (sábado) e 28 de junho (domingo), no Parque dos Pioneiros, a 3ª edição do MotoRock Festival, evento que integra as comemorações dos 77 anos do município e se consolida como um dos principais encontros do segmento na região.



Com uma proposta renovada para 2026, o evento contará com programação distribuída em dois dias e a implantação de um acampamento exclusivo para motociclistas, ampliando a experiência dos participantes e fortalecendo a integração entre os motoclubes.





A iniciativa é resultado de planejamento conjunto entre as secretarias municipais e apoio de grupos de motociclistas locais, com foco em oferecer mais conforto, permanência e estrutura aos visitantes.



A programação inclui café da manhã reforçado para motociclistas, shows de rock ao longo dos dois dias, praça de alimentação e estandes de roupas, acessórios e comercialização de motos.





A expectativa é reunir mais de 60 motoclubes, vindos de diferentes estados, como São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, reforçando o caráter regional e interestadual do evento.





Além de seu papel como atração cultural e de entretenimento, o MotoRock Festival também se destaca pelo impacto positivo no turismo e na economia local, movimentando setores como hotelaria, alimentação, comércio e serviços, além de ampliar a circulação de visitantes em Adamantina.



Com isso, o evento reafirma o município como referência na realização de grandes encontros culturais e turísticos, fortalecendo sua posição como polo regional de eventos e integração.