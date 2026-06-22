Adamantina transfere 70 jabutis da Praça Euclides Romanini para área de conservação ambiental

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, segue avançando nas ações voltadas ao manejo responsável e à destinação ambientalmente adequada dos jabutis (Chelonoidis carbonaria) que vivem na Praça Euclides Romanini.



O trabalho é resultado de uma atuação integrada entre o Município de Adamantina, o Ministério Público do Estado de São Paulo, a Polícia Militar Ambiental e o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres de São Paulo (CETRAS/SP), instituições que vêm construindo uma solução técnica para garantir o bem-estar dos animais e o cumprimento da legislação ambiental.





A Administração Municipal destaca que as ações também estão inseridas no contexto do Junho Ambiental (Junho Verde), campanha oficial instituída por Lei Federal e integrante do calendário da Política Nacional de Educação Ambiental. O mês é dedicado à promoção de ações de conscientização, mobilização social e preservação ecológica. A escolha do período está relacionada ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, quando governos, empresas e organizações intensificam suas agendas sustentáveis e de proteção ao meio ambiente.



Recentemente, 70 jabutis provenientes de Adamantina, com idades estimadas entre 1 e 40 anos, foram encaminhados ao CETRAS/SP. O transporte foi realizado por empresa especializada, utilizando reboque apropriado para animais vivos, com acompanhamento veterinário e fornecimento de alimentação durante todo o percurso, assegurando condições adequadas de segurança e bem-estar.





O papel do CETRAS/SP



Gerido pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (SEMIL), o CETRAS/SP funciona como um centro especializado no atendimento de animais silvestres resgatados de situações de maus-tratos, tráfico, cativeiro ilegal ou acidentes.



Entre suas principais atribuições estão:



Avaliação e tratamento médico-veterinário dos animais;

Reabilitação física e comportamental;

Reintrodução dos animais recuperados ao habitat natural;

Destinação adequada daqueles que não possuem condições de retorno à natureza, por meio de instituições autorizadas.





Reorganização logística permitiu acolhimento dos jabutis



Para viabilizar o recebimento dos animais de Adamantina, foi necessária uma reorganização na estrutura do CETRAS/SP. Como parte desse processo, aproximadamente 70 animais silvestres já reabilitados foram transferidos para a Reserva Santa Sofia, localizada no município de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. São da espécie conhecida também como jabuti-de-cabeça-vermelha, o jabuti-piranga desempenha um papel importante nos ecossistemas brasileiros. A espécie contribui para a dispersão de sementes e para a regeneração da vegetação nativa, auxiliando na manutenção dos processos ecológicos naturais.



A Reserva Santa Sofia é uma área privada de conservação ambiental com cerca de 33 mil hectares, administrada pelo Instituto Libio e Onçafari. Reconhecida pelo Governo do Mato Grosso do Sul como área oficial de soltura, a reserva atua na conservação da biodiversidade e na reabilitação de animais silvestres oriundos de diversas regiões do país.





O local possui estrutura adequada para acolhimento, adaptação e reintrodução de animais à natureza, funcionando como um importante corredor ecológico para a fauna brasileira.



Quatro meses de planejamento e articulação



Todo o processo envolveu cerca de quatro meses de trabalho, desde os primeiros contatos e tratativas entre os órgãos envolvidos até a efetivação do transporte dos jabutis de Adamantina para a capital paulista e a transferência dos animais reabilitados para a reserva ambiental em Aquidauana.



A operação exigiu planejamento logístico detalhado, acompanhamento técnico permanente e cooperação entre diferentes instituições, garantindo o atendimento às exigências ambientais e o bem-estar dos animais em todas as etapas.





Trabalho terá continuidade



Apesar do avanço alcançado com a transferência dos primeiros animais, o trabalho ainda continua. Atualmente, cerca de 180 jabutis permanecem na Praça Euclides Romanini, e novas ações vêm sendo planejadas para dar continuidade ao processo de manejo e destinação adequada da espécie.



A iniciativa reforça o compromisso das instituições envolvidas com a proteção da fauna silvestre e a adoção de soluções ambientalmente responsáveis para situações que demandam atuação técnica especializada.





A Prefeitura de Adamantina também alerta que o abandono, a criação irregular ou a introdução indevida de animais silvestres em áreas urbanas configuram infrações e crimes ambientais, sujeitos às penalidades previstas na legislação vigente.



Por meio dessa ação, o Município reafirma seu compromisso com a proteção animal, a educação ambiental, a preservação da biodiversidade e o fortalecimento de políticas públicas voltadas à conservação dos recursos naturais e à promoção do equilíbrio ambiental.