Adamantina registra 18 casos confirmados de dengue e entra em estágio de atenção

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que o município registra 18 casos confirmados de dengue, com taxa de positividade de 5,13%, diante de um total de 351 notificações. Com isso, a cidade passa a ser classificada em estágio de atenção. A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que o município registra 18 casos confirmados de dengue, com taxa de positividade de 5,13%, diante de um total de 351 notificações. Com isso, a cidade passa a ser classificada em estágio de atenção.



O cenário reforça a necessidade de prevenção, especialmente neste período de tempo instável, que favorece a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.





De acordo com os dados epidemiológicos, a área atendida pela UBS Mário Covas concentra o maior número de confirmações, com 8 casos positivos entre 99 notificações. Em seguida, aparecem as regiões do Jardim Brasil e Jardim Adamantina, com 2 casos positivos cada.



Também há registros na área da UBS Nove de Julho, com 3 casos confirmados. Já as regiões da Cecap, CICMA e Dorigo apresentam 1 caso confirmado em cada localidade. A Vila Jardim contabiliza 39 notificações, sem casos positivos até o momento.





Diante desse cenário, a Administração Municipal reforça a importância da mobilização da população no combate aos criadouros do mosquito.



Medidas de prevenção

Vasos de plantas: elimine pratinhos ou preencha com areia até a borda

Calhas: mantenha limpas e desobstruídas

Bebedouros de animais: higienize diariamente com água e sabão

Lixo e entulho: mantenha recipientes fechados e evite exposição à chuva

Caixas d’água: devem permanecer totalmente vedadas

Ralos: utilize telas ou mantenha fechados quando não estiverem em uso

Atenção aos sintomas





Em caso de sintomas, a orientação é procurar imediatamente a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima e evitar a automedicação.



Medicamentos com ácido acetilsalicílico (como Aspirina) e anti-inflamatórios podem agravar o quadro clínico e aumentar o risco de complicações.



Sintomas mais comuns da dengue:

Febre alta e repentina (acima de 38°C)

Dor intensa no corpo e articulações

Dor atrás dos olhos

Manchas vermelhas na pele

Mal-estar e falta de apetite



A Prefeitura de Adamantina reforça que o combate à dengue depende da participação de toda a população.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA

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