Administração aponta projetos e obras previstos para serem concretizados no segundo semestre deste ano

Durante a edição especial de aniversário de Adamantina do programa Entrevista da Semana, transmitido ao vivo pela TV Folha Regional na manhã da última segunda-feira (8), o prefeito José Tiveron apresentou um panorama das principais ações e projetos que deverão ser concretizados e entregues à população nos próximos seis meses deste ano.

“Mantemos uma agenda positiva para o segundo semestre, com investimentos e iniciativas em áreas estratégicas como saúde, infraestrutura, mobilidade urbana, habitação e modernização da gestão pública”, afirmou.

Na área da saúde, o município seguirá trabalhando para reduzir as filas de exames, consultas e procedimentos, além de fortalecer o atendimento oferecido pelo Centro Integrado de Especialidades em Saúde (CIES). O objetivo, segundo ele, é ampliar a capacidade de atendimento especializado e garantir mais agilidade aos serviços prestados à população. “Essa área continuará sendo prioridade, porque sabemos que essa é uma das áreas que mais impactam diretamente a vida das pessoas”.

Entre as ações previstas para a infraestrutura e os espaços públicos, Tiveron disse que está o início da construção dos banheiros no Parque dos Pioneiros, uma reivindicação antiga da comunidade. O prefeito também destacou a previsão de implantação de mais um campo society no Parque dos Caldeiras, além do avanço do projeto de revitalização do local, que será realizado em parceria com o Governo do Estado.

Na mobilidade urbana, a administração pretende concluir etapas importantes de obras já em andamento, incluindo a ligação entre bairros, a liberação e posterior inauguração da Ponte do Mário Covas, além da continuidade das obras da ciclovia.

A habitação também permanece entre as prioridades do governo municipal. De acordo com o prefeito, o município trabalha para viabilizar as 40 moradias já conquistadas e prepara novas áreas para futuros empreendimentos habitacionais. “Também vamos continuar trabalhando na habitação, com as 40 moradias já conquistadas e a preparação de novas áreas para futuros empreendimentos habitacionais”, destacou.

O prefeito acrescentou ainda que a administração seguirá investindo na modernização da máquina pública, na captação de recursos junto aos governos estadual e federal e na elaboração de projetos estruturantes voltados ao desenvolvimento de longo prazo do município. São ações em várias frentes, mas todas com o mesmo objetivo: melhorar a vida das pessoas, cuidar melhor dos espaços públicos e preparar Adamantina para o futuro.

“Nosso compromisso continua sendo o mesmo do primeiro dia: trabalhar com responsabilidade, planejamento e transparência para construir uma cidade cada vez melhor para viver, investir e criar oportunidades para as futuras gerações”, garantiu.

Por Folha Regional Adamantina

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