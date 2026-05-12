Suspeito de furtos em trailers volta a atacar e é preso novamente pela Polícia Militar em Adamantina

Um homem já conhecido nos meios policiais por ser suspeito de furtos em trailers de lanches e espetinhos semanas antes, foi preso em flagrante pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (11), em Adamantina, após furtar um bar localizado nas dependências do CPP (Centro do Professorado Paulista). O suspeito também responderá por resistência e ameaça.

Segundo a PM, o responsável pelo estabelecimento informou que o homem levou cerca de R$ 320 em dinheiro, além de alimentos e produtos de limpeza. Entre os itens furtados estavam frango, queijo, salame, detergentes e desinfetantes. Ainda conforme o relato, o suspeito consumiu bebidas no local antes de fugir.

Após receber as imagens do autor, equipes iniciaram buscas e localizaram o homem pouco tempo depois, na Rua Sergipe, no Jardim Brasil. Ao perceber a chegada das viaturas, ele tentou fugir, mas acabou detido.



De acordo com a ocorrência, o suspeito confessou o furto e afirmou que já havia vendido parte dos produtos e utilizado o dinheiro para comprar drogas. Durante o encaminhamento ao Plantão Policial, ele apresentou comportamento agressivo, chutando o compartimento da viatura e ameaçando uma policial militar.