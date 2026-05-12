Antigo prédio do Clube da Terceira Idade poderá ter ocupação por entidade do município

A situação de abandono do imóvel de uma antiga associação da terceira idade, nas proximidades do Estádio Municipal em Adamantina, que foi incorporado ao patrimônio municipal em 2023, gera reclamações entre moradores da vizinhança, que apontam a depreciação do patrimônio público e insegurança.

Há violação do cercamento provisório em uma das laterais, o que indica que pode estar havendo invasão ao espaço. Moradores também apontam mato e vegetação invasora no local.

A administração municipal informou que o imóvel se encontra incluído no cronograma regular de limpeza e manutenção.

Quanto a utilização do espaço, a prefeitura informou ao portal Sigamais dois encaminhamentos. O primeiro dele, mais imediato, cita que o local será utilizado temporariamente para armazenamento de materiais do município.

O segundo encaminhamento sinaliza uma utilização futura, em andamento. “Em relação à destinação futura do imóvel, uma entidade municipal, detentora de declaração de utilidade pública, manifestou interesse em desenvolver suas atividades no espaço. A solicitação encontra-se em fase de análise pelos setores competentes”, revelou a gestão.

A tramitação para essa cessão está em andamento. “O município acompanha o processo de forma criteriosa, garantindo que qualquer definição quanto ao uso do imóvel atenda ao interesse público e esteja em conformidade com a legislação vigente”, encerra. A cessão do prédio deverá passar antes pela aprovação da Câmara Municipal.

A Prefeitura de Adamantina porém não informou a entidade interessada no prédio – que é bastante amplo e com boa infraestrutura, apesar de estar abandonado há muito tempo.

Por Folha Regional Adamantina

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